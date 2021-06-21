Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18

Сборная Украины сыграла свой третий матч в группе на Евро-2020 против Австрии.

Пропустив в первом тайме, украинцы так и не смогли забить, проиграв со счетом 0:1 .

По статистике сайту УЕФА, сборная Украины нанесла 5 ударов по воротам соперника – 1 в створ, 2 мимо, и 2 попытки были заблокированы.

Австрийцы, в свою очередь, пробили по воротам 18 раз, из них 4 пришлось в створ, 8 мимо и 6 было заблокировано.