Национальная сборная Украины
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Украина нанесла 5 ударов по воротам соперника, Австрия - 18
Красноречивая статистика
Фото: Александр Приходько
Сборная Украины сыграла свой третий матч в группе на Евро-2020 против Австрии.
Пропустив в первом тайме, украинцы так и не смогли забить,
По статистике сайту УЕФА, сборная Украины нанесла 5 ударов по воротам соперника – 1 в створ, 2 мимо, и 2 попытки были заблокированы.
Австрийцы, в свою очередь, пробили по воротам 18 раз, из них 4 пришлось в створ, 8 мимо и 6 было заблокировано.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (2)
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genpet (Николаев)
21.06.2021 в 21:20
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mangoll (Чернигов)
21.06.2021 в 21:15
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