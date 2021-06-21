Зинченко: Лично мне – очень стыдно. Так играть нельзя

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от Австрии (0:1) .

"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри – очень непросто. Большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за результат.

Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру.

Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было.

Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего толком создать.

Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нам хватало и ничьи, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить.

Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из опыта какой-то результат.

Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добились результата. Лично мне – очень стыдно.

Шанс пройти в плей-офф через 3-е место минимален, но он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", – сказал Зинченко.