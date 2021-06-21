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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Лично мне – очень стыдно. Так играть нельзя

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Разбор поражения от Австрии от Александра Зинченко

Зинченко: Лично мне – очень стыдно. Так играть нельзя

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от Австрии (0:1).

"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри – очень непросто. Большое разочарование. Я лично сам чувствую ответственность за результат.

Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Мы должны проанализировать свои ошибки, свою игру.

Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было.

Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего толком создать.

Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нам хватало и ничьи, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить.

Это будет для нас бесценным опытом. К сожалению, это входит в какую-то привычку. Хочется уже извлекать из опыта какой-то результат.

Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добились результата. Лично мне – очень стыдно.

Шанс пройти в плей-офф через 3-е место минимален, но он есть. Будем надеется. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", – сказал Зинченко.

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В статье: Украина Австрия Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (30)
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Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 23:07
Дежурный сегодня за извинения перед болельщиками, страной и т.д. Текст не меняется - мы должны были сыграть хорошо, а сыграли плохо. Так нельзя, мы сволочи, мы себя ненавидим, простите нас. Интересно хоть в одной стране есть такие штатные извинялки. Врдя ли, они ж играют всегда, если проиграли то все равно бились-старались, за что им извиняться. У нас это норма. Вон еврокубки на подходе, начнется, наперебой. Надо провести работу Федерации футбола и запретить эту фигню. Или играй, на том уровне, который тебе дано, или молчи, не добивай людей.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 23:01
Сколько раз это чудо мяч потерял??? Теперь ему стыдно,на лавку тебя посадить и там пускай стыдно будет! Сборной нужны новые игроки или опять застой
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+1
-1
Litb@rski (Кёльн)
21.06.2021 в 23:00
Капитан очевидность епт ...
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+1
0
avatar
Loader (Днепр)
21.06.2021 в 22:57
Зинченко лучше бы заткнуться. Как он терял мячи, не успевал, обрезался. А потом еще претензии к команде, хлопая, наезжая.. Рамос, бл. Парнишка зазвездился.
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 22:57
« Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы» А кому отдали?
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 22:59
Между матчами еще успевали смотаться в Польшу на клубнику, там силы и отдали. Иначе их физические кондиции на этом Евро объяснить нельзя. Сложный сезон был у всех, но почему-то австрийцы бегали. а наши ползали.
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+1
-1
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 22:57
Не полузащитник Зинченко, он не умеет играть на созидание, Гвардиола знает что он на атаку плохо играет и ставить его левым защитником. А так на поле у нас минус один игрок. Только против слабых команд у него что-то получается
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+2
0
prostors (Вольногорск)
21.06.2021 в 22:56
Так играть нельзя".... Так тебе барану давно говорили, что так как ты играешь, так играть нельзя. А ты только это понял.
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+2
0
efim423 (odessa)
21.06.2021 в 22:55
богатенькие буратины
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+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 22:55
Очень стыдно тебе, уйди с поля, попроси замену. Один из худших сегодня, что ни касание мяча, то потеря.
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 22:52
Так же Ярмоленко придавил Марлоса! Миколенко, Шапаренко, Заабарный.... это же круть! Ща их по 25-35 лямов продадут))))
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0
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 22:51
Дв нормальный Зинченко игрок.И Малиновский.Нужно делать полную НОВУЮ сборную.Всех ветеранов,вечно больных-на пенсию.У НАС приезжают в сборную ДолечиватьсЯ.Это нонсенс.Некого выпустить на замену.У того травма,тот не готов.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 22:56
А где игроков брать для этой сборной? У нас не Хорватия или Бельгия что в каждом топ чемпионате можно по сборной собрать! Пока они будут сидеть на мешках в ШД и ДК,мы не будем иметь сильную сборную,если бы их продавали,то на их место приходили бы новые,а так они сидят до 28 лет и деградируют!
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0
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 22:58
Пора проводить реформу в нашем чемпионате.это должно быть на уровне Правительства.Если нет мы через 4-5 лет будем на уровне Молдовы
+1
0
Andre 1972 (Харьков)
21.06.2021 в 22:50
ьт
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0
0
avatar
Drovko (Lviv)
21.06.2021 в 22:46
нічого не міняється...одна і та сама тактика боязні суперника і гра на утримання рахунку...грати так не можна...але кожного разу чомусь так грають...висновків ніяких не робиться
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+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 22:43
Хм, у меня дежавю?? Я это после каждого чемпа читаю - ничего не меняется.
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
21.06.2021 в 22:36
Значить в наступній грі доведіть всі це. І ти, Саня, теж доведи. Не словами, а ділом.
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0
0
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Drovko (Lviv)
21.06.2021 в 22:47
якій наступній грі? я не думаю що 3 очки і негативна різниця голів дозволять вийти з групи
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+2
0
vlotko (Броди)
21.06.2021 в 22:35
Чого тут стидатися, як могли так і зіграли. Все має свої межі. Фінансисти все прорахували вже давно: трансферна вартість австріяк 380 млн, а наших - 176 млн. Ось і результат. І ще, не можуть наші грати три гри за короткий термін - 10 днів на відновлення і сьогодні вони підсіли фізично.
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
21.06.2021 в 22:59
Если они подсели в физухе,то нахрена мы сборы проводили 21день? Это провал тренерского штаба!
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+1
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
21.06.2021 в 22:32
ЗАЕ...АЛ. не тошни.
Ответить
+5
-1
Primeval (Одесса)
21.06.2021 в 22:31
Да ты вообще пасы вникуда давал, что не пас то обрезка
Ответить
+5
-1
Тренерую (Столица)
21.06.2021 в 22:28
К сожалению, это просто слова (((
Ответить
+2
0
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:28
Пи.ор. Зубы вставил, а играть не научился
Ответить
+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 22:27
Та ты и не футболист, так, понторез галимый.
Ответить
+5
-1
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:27
Седанчик всё поправит! Стыдно? Не выходи больше на поле в составе СБУ! Оставь поле для более молодых и перспективных!
Ответить
+6
-2
vorofan (Житомир)
21.06.2021 в 22:40
А есть такие?
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:27
Лучше было бы стыдно за свое поведение на поле. Ни одного из трех матчей не выдал на уровне, но зато руками размахивать мастак.
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+8
0
rivnenskyi (Рівне)
21.06.2021 в 22:26
муд.к
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+5
0


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