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Сабо про сборную Украины: Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эксперт говорит, что команда выглядит очень уставшей

Сабо про сборную Украины: Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинцев от сборной Австрии (0:1) в заключительном матче группы на Евро-2020.

"Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.

Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу", - сказал Сабо.

Напомним, что Украина заняла третье место в группе, но может пробиться в 1/8 финала. Теперь подопечным Андрея Шевченко нужно ждать результатов остальных игр и надеяться на то, что нашей национальной команде удастся войти в четверку лучших третьих мест на групповом этапе.

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В статье: Украина Австрия Йожеф Сабо
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
23.06.2021 в 00:19
На Евро поехали 26 игроков, играли от силы 16. Остальные просто так, полюбоваться тюльпанами и замком Дракулы?
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