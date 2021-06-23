Сабо про сборную Украины: Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение украинцев от сборной Австрии (0:1) в заключительном матче группы на Евро-2020.

"Скорости не было, правильного выбора места не было, ни одного голевого момента практически не было. Мы не могли выиграть в этом матче. Вся команда была уставшей, организмы не восстановлены.

Если даже наша команда пройдет дальше с третьего места, думаю, что свежести у наших футболистов не будет. Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу", - сказал Сабо.