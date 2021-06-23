Макаренко: Нам остается сидеть на нервах и следить за результатами других групп

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко рассказал о состоянии команды после матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (0:1).

- Сборная Украины сейчас находится в необычной ситуации, в ожидании результатов других матчей. Как это сказывается на психологии?

- Мы в таких обстоятельствах еще не были, это наш первый такой опыт на крупных турнирах. К сожалению, не смогли решить задачу и занять второе место. Сейчас должны нервничать и следить за результатами других команд. Тренируемся в обычном режиме. Вчера в матче Хорватия - Шотландия нас устраивал счет по итогам первого тайма, но во втором – хорваты победили.

- Александр Зинченко сказал, что вчера команда собралась и обсудила ситуацию по итогам матча с Австрией. Как происходил этот разговор?

- Андрей Шевченко собрал всех на тренировке, сказал, чтобы все успокоились. Ребята переживают, потому что это большая ответственность перед всей страной. Последняя игра была неудовлетворительной для нас. Вчерашний день был полувыходной. Те, кто играл с Австрией, отдыхали и восстанавливались, другая группа тренировалась. Сегодня у нас планируется первое теоретическое занятие, во время которого обсудим последний матч. Будем ждать дальнейших результатов.

- Вы пока не играли на этом турнире. Запасным игрокам труднее переживать нынешнюю ситуацию?

- Мы - единственный крупный коллектив, делаем дело на благо всей страны. Те игроки, которые выходят в стартовом составе, являются ключевыми на момент игры. Но ребята, которые выходят на замену и те, которые не попадают в заявку, так же проходят тренировочный цикл и помогают футболистам "основы". На трибунах ты больше переживаешь, чем когда выходишь на футбольное поле.

- Не кажется ли вам, что в случае выхода в плей-офф с третьего места ответственность еще больше возрастет?

- Дай Бог, чтобы все сложилось так, чтобы мы прошли дальше. В таком случае команда с тройной мотивацией будет выходить на поле, чтобы пройти как можно дальше и отблагодарить болельщиков. Это колоссальное удовольствие - видеть такое количество наших фанатов на трибунах в последнее время.

- Андрей Шевченко после игры с Австрией сказал, что игроки выглядели уставшими. В какой физической форме сейчас находится команда?

- Во время матча с Австрией было довольно жарко. Я даже это чувствовал во время разминки. Может, наши ребята были готовы не так, как австрийцы, потому что соперники выглядели немного свежее. Но в физическом плане мы проделали большую работу, чтобы быть готовыми к нагрузкам. Наверное, это был не наш день.

- Как именно вы следите за матчами в других группах?

- Мы вчера провели тренировку, поехали в гостиницу смотреть матч хорватов. После гола Шотландии все радовались ... Собираемся небольшими группами по пять-семь футболистов и смотрим поединки", - рассказал Макаренко.