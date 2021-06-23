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Национальная сборная Украины

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Довбик: Свой шанс мы уже упустили. Сейчас мы находимся в режиме ожидания

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Форвард сборной Украины - о выступлении команды на Евро

Довбик: Свой шанс мы уже упустили. Сейчас мы находимся в режиме ожидания

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

- Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результатов других матчей. Как вы чувствуете себя в ситуации такой неопределенности?

- Конечно, это тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс найти свою судьбу самостоятельно мы потеряли. В общем это непросто переживать.

- Вы с Макаренко на турнире не сыграли еще ни минуты. Вам сейчас труднее из-за того, что вы не могли помочь команде на поле, или наоборот?

- Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде, выйти на поле. Мы выполняем ту же работу, что и вся команда.

- Позавчера у вас был день рождения. Чего пожелала вам команда и как поздравили друзья и близкие?

- На утренней тренировке все поздравили меня, но празднование отложили на вечер, поскольку предстояла важная игра. Впрочем, вечером с празднованием не сложилось ... На следующий день меня поздравили во время обеда с тортом, как обычно.

Близкие и друзья - все поздравили, так и прошел этот день.

- Как вы сейчас себя чувствуете физически и как изменился тренировочный процесс после поединка с Австрией?

- Тренировочный процесс не изменился, поскольку после матча с австрийцами прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", - отметил Довбик.

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В статье: Украина Артем Довбик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Просто любитель (Днепр)
23.06.2021 в 14:51
Ты как раз свой шанс не упустил. Тебе даже не дали сыграть. Упустили шанс инвалиды,которых надо гнать с СБУ. Ещё в советское время говорили- МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА
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Американец 2000
23.06.2021 в 14:43
Учись пацан на ошибках д е б и л о в (((((((( И не повторяй никогда такого (((((
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+4
0
ulych (Запоріжжя)
23.06.2021 в 14:39
Тут ахмєтханівські шавки сватають тебе до домовини українського футболу, "Шахтійор", - не купися на вкрадені ахмєткою гроші!
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+1
-1
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Американец 2000
23.06.2021 в 14:46
Не ведись на призывы голубых прийти к ним в команду ((((((( Будешь там носки стирать Гармашу с Бесединым (((((((И запретят тебе высовываться со своей игрой выше великого игрока Беседина (((((((( Запретят голы забивать , чтоб всегда отдавал пасы возле ворот на великих - а сам не бил по воротам ((((((((
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+1
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