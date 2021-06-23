Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик: Свой шанс мы уже упустили. Сейчас мы находимся в режиме ожидания
Форвард сборной Украины - о выступлении команды на Евро
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Нападающий сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
- Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результатов других матчей. Как вы чувствуете себя в ситуации такой неопределенности?
- Конечно, это тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс найти свою судьбу самостоятельно мы потеряли. В общем это непросто переживать.
- Вы с Макаренко на турнире не сыграли еще ни минуты. Вам сейчас труднее из-за того, что вы не могли помочь команде на поле, или наоборот?
- Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде, выйти на поле. Мы выполняем ту же работу, что и вся команда.
- Позавчера у вас был день рождения. Чего пожелала вам команда и как поздравили друзья и близкие?
- На утренней тренировке все поздравили меня, но празднование отложили на вечер, поскольку предстояла важная игра. Впрочем, вечером с празднованием не сложилось ... На следующий день меня поздравили во время обеда с тортом, как обычно.
Близкие и друзья - все поздравили, так и прошел этот день.
- Как вы сейчас себя чувствуете физически и как изменился тренировочный процесс после поединка с Австрией?
- Тренировочный процесс не изменился, поскольку после матча с австрийцами прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", - отметил Довбик.
Популярное сейчас
- Известно, сколько сборная Украины уже заработала на Евро-2020
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 23 июня
- Рывок Хорватии, новичок Шахтера, соперники Динамо. Главные новости за 22 июня
- Сборная Украины лидирует на Евро-2020 по ожидаемым голам в одном матче
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО