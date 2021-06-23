Довбик: Свой шанс мы уже упустили. Сейчас мы находимся в режиме ожидания

Нападающий сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

- Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результатов других матчей. Как вы чувствуете себя в ситуации такой неопределенности?

- Конечно, это тяжелая ситуация, ведь не все зависит от нас. Мы находимся в режиме ожидания. Шанс найти свою судьбу самостоятельно мы потеряли. В общем это непросто переживать.

- Вы с Макаренко на турнире не сыграли еще ни минуты. Вам сейчас труднее из-за того, что вы не могли помочь команде на поле, или наоборот?

- Мы сейчас в качестве таких игроков, которые должны в любой момент быть готовыми помочь команде, выйти на поле. Мы выполняем ту же работу, что и вся команда.

- Позавчера у вас был день рождения. Чего пожелала вам команда и как поздравили друзья и близкие?

- На утренней тренировке все поздравили меня, но празднование отложили на вечер, поскольку предстояла важная игра. Впрочем, вечером с празднованием не сложилось ... На следующий день меня поздравили во время обеда с тортом, как обычно.

Близкие и друзья - все поздравили, так и прошел этот день.

- Как вы сейчас себя чувствуете физически и как изменился тренировочный процесс после поединка с Австрией?

- Тренировочный процесс не изменился, поскольку после матча с австрийцами прошел всего один день. Все игроки выполнили на сборе всю запланированную работу, поэтому должны чувствовать себя хорошо. В конце концов, так и есть, все чувствуют себя нормально", - отметил Довбик.