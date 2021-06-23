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В режиме ожидания. Чем живет сборная Украины после поражения от Австрии - ВИДЕО
Подопечные Шевченко продолжают работать на поле
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сборная Украины провела первую тренировку после поражения от команды Австрии (0:1) в матче 3-го тура на Евро-2020.
Несмотря на то, что украинцы следят за развитием событий в других группах и находятся в режиме ожидания, команда остается в Бухаресте. Подопечные Шевченко продолжают работать на поле. Накануне "сине-желтые" провели первую тренировку после последнего матча в группе.
В видео было запечатлено, как главный тренер Андрей Шевченко проводит беседу с игроком Александром Зинченко. А так же, как пресс-аташе наставника сборной Украины Николай Васильков постарался показать атмосферу болельщикам, которая сейчас в лагере национальной команды.
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