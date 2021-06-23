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Национальная сборная Украины

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В режиме ожидания. Чем живет сборная Украины после поражения от Австрии - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Подопечные Шевченко продолжают работать на поле

В режиме ожидания. Чем живет сборная Украины после поражения от Австрии - ВИДЕО

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Сборная Украины провела первую тренировку после поражения от команды Австрии (0:1) в матче 3-го тура на Евро-2020.

Несмотря на то, что украинцы следят за развитием событий в других группах и находятся в режиме ожидания, команда остается в Бухаресте. Подопечные Шевченко продолжают работать на поле. Накануне "сине-желтые" провели первую тренировку после последнего матча в группе.

В видео было запечатлено, как главный тренер Андрей Шевченко проводит беседу с игроком Александром Зинченко. А так же, как пресс-аташе наставника сборной Украины Николай Васильков постарался показать атмосферу болельщикам, которая сейчас в лагере национальной команды.

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В статье: Украина
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
23.06.2021 в 16:50
Бедняги.. Не жалеют себя совсем.. Настоящие профессионалы и патриоты. Горжусь... ваызывайте санитаров, меня что-то накрыло..
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Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 17:25
Спокойно ода, не беспокойся уже ваызываем. Да, деуйствительно, случай тяжёлый.. Алё, это ПНД? Срочно санитаров. У нас клиент.
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