В режиме ожидания. Чем живет сборная Украины после поражения от Австрии - ВИДЕО

Сборная Украины провела первую тренировку после поражения от команды Австрии (0:1) в матче 3-го тура на Евро-2020.

Несмотря на то, что украинцы следят за развитием событий в других группах и находятся в режиме ожидания, команда остается в Бухаресте. Подопечные Шевченко продолжают работать на поле. Накануне "сине-желтые" провели первую тренировку после последнего матча в группе.

В видео было запечатлено, как главный тренер Андрей Шевченко проводит беседу с игроком Александром Зинченко. А так же, как пресс-аташе наставника сборной Украины Николай Васильков постарался показать атмосферу болельщикам, которая сейчас в лагере национальной команды.