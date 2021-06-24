"На детский футбол и стадионы". Павелко - о том, куда бы УАФ потратила лишние призовые за участие на Евро

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, куда будут потрачены призовые за участие на Евро-2020.

"Теперешняя национальная сборная – самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.

Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы", – сказал Павелко на конференции ПФЛ.