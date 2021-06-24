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"На детский футбол и стадионы". Павелко - о том, куда бы УАФ потратила лишние призовые за участие на Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Если бы были...

"На детский футбол и стадионы". Павелко - о том, куда бы УАФ потратила лишние призовые за участие на Евро

Фото: УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, куда будут потрачены призовые за участие на Евро-2020.

"Теперешняя национальная сборная – самая дорогая в истории Украины. И вы понимаете почему, смотря на тренерский штаб. И те платежи от УЕФА, которые мы получим за участие в Евро, они где-то компенсируют расходы на подготовку команды к чемпионату.

Все честно. Если бы были лишние призовые, мы бы с удовольствием потратили их на детский футбол и на стадионы", – сказал Павелко на конференции ПФЛ.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (8)
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Papaye (Dnipro)
24.06.2021 в 15:44
Молодец, умеет смешить...
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0
0
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 15:41
...... и не краснеет (с)
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0
0
avatar
TerenceV (Київ)
24.06.2021 в 15:15
Тут ключові слова "зайві" і "все чесно". Нахабний жулік...
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+3
0
ua_fan (south ukraine)
24.06.2021 в 15:13
Насколько я понимаю, на подготовку сборной Украины шли бабки спонсоров УАФ и никто их возвращать не будет. Так о какой компенсации затрат говорит человек, чья харя уже в объектив камеры не помещается... Выплаты УЕФА - это внебюджетный доход, которым федерация может распорядиться по своему усмотрению, а это автоматически означает распихивание денег по карманам этих клептократов.
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.06.2021 в 15:08
Лишние деньги поищи в зарплатах своих ахху..ших чиновников. УЕФА платит только то, что заработали. А нах своим ответом ты послал не нас, а детей нашей страны...
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+4
0
2.dc (Николаев)
24.06.2021 в 14:58
Павелко, посмотри мультик "Золотая антилопа", там как раз местный Раджа теорию "лишних денег" очень доступно развивает ... )))
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+5
0
Dimka26 (Чернигов)
24.06.2021 в 14:54
и какой стадион они хоть один построили? за 2 млн - которые получили нахаляву - можно было бы построить скромный стадиончик в каком-то населенном пункте.
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
24.06.2021 в 14:45
Епта, они еще зп получают
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+1
0


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