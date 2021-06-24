Левченко: Шведы для нас - это лучший вариант. Другие варианты - безнадежные

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020 .

"Нет больше никакого давления. У футболистов есть время подготовиться. Мы уже обыгрывали шведов в 2012 году. Я чувствую, что мы этих шведов пройдем. Для шведов и для нас - это лучший вариант. Другие варианты для нас - безнадежные. Глядя на последнюю игру нашей сборной – шведы фавориты.

У нас преимущество. Шведы вчера 90 минут мучались и старались. А у нас – восемь дней отдыха. Наши футболисты соберутся и сыграют в нормальный футбол. Не будет больше скидок на физическую форму", - сказал Левченко.