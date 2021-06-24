  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Левченко: Шведы для нас - это лучший вариант. Другие варианты - безнадежные
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко: Шведы для нас - это лучший вариант. Другие варианты - безнадежные

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А вот с шведами можно побороться

Левченко: Шведы для нас - это лучший вариант. Другие варианты - безнадежные

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал выход команды Андрея Шевченко в 1/8 финала Евро-2020.

"Нет больше никакого давления. У футболистов есть время подготовиться. Мы уже обыгрывали шведов в 2012 году. Я чувствую, что мы этих шведов пройдем. Для шведов и для нас - это лучший вариант. Другие варианты для нас - безнадежные. Глядя на последнюю игру нашей сборной – шведы фавориты.

У нас преимущество. Шведы вчера 90 минут мучались и старались. А у нас – восемь дней отдыха. Наши футболисты соберутся и сыграют в нормальный футбол. Не будет больше скидок на физическую форму", - сказал Левченко.

Напомним, что Швеция и Украина сыграют во вторник 29 июня в Глазго.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Евгений Левченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 19:31
Всё верно Левченко говорит, шведы идеальный вариант для нас. И мы их вполне можем пройти. И мы их пройдём.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
24.06.2021 в 19:28
Так не багато команд проти яких шансів не десять... п'ятнадцять відсотків, а десь під сорок Утім те що у нас в основі лише три легіонера з топ-чемпіонатів, та і то один занадто із-за травми не грав А тут для проходу і самим треба буде вище голови вистрибнути і фортуна повинна нам посміхнутися. Бо по класу гравців ми десь поряд, по настрою, бажанню битися все ж таки поступаємось.
Ответить
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
24.06.2021 в 19:17
опять фантазеры-аналитики повылазили. ждут мгновенного преображения СБУ в топ сборную. Швеция для них х...ня проходимая))))
Ответить
0
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
24.06.2021 в 19:15
пи...бол приблатненный.Австрию мы тоже "должны были проходить".сидел бы и и за родную Голландию шептал.
Ответить
0
-1
Иванисеня (Ивано Франковск)
24.06.2021 в 18:22
Швеция и Украине-этл приблизительно один уровень.Главное-выйти с настроем на победу,на борьбу на каждом участке поля.Посмотрите как бились поляки и венгры.Любо-дорого было смотреть.Дай бог, Украине,такого же боевого духа на игру
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
24.06.2021 в 18:20
шведы могут на равных играть с любым из Топ сборных ..Они не слабее Уэльса ,Чехии или Дании .., но психологически СБУ к ним легче подстроится . Многое будит зависить от физ.формы..т.к. в мастестве и организованности шведы сильнее..Настрой выжен и Фарт..,куда без него..
Ответить
+2
0
vgolovan (полтава)
24.06.2021 в 18:05
вам же ясно сказали-выход в плей оф это вершина блаженства а все остальное ерунда
Ответить
0
0
vgolovan (полтава)
24.06.2021 в 18:04
а тот факт что шведы заняли первое место в группе это просто им повезло или как
Ответить
0
0
rivnenskyi (Рівне)
24.06.2021 в 19:18
Уяви собі - пощастило. Шведи відіграли на своєму рівні, як і Словаччина. Перше місце вони взяли через погану гру Іспанії та Польщі. Нічию з Іспанією забули? Де 75 на 25 володіння м'ячем було. Швеція, думаю, навіть простіше Австрії буде. Якщо наші відпочинуть і правильно налаштуються - буде прохід в 1.4.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 19:28
Да, я тоже считаю, шо Швеция слабее Австрии.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...