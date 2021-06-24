Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы .

"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат.

Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия", — сказал Колосков.