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Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат
Реакция на выход сборной Украины в плей-офф Евро из России
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф
"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат.
Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия", — сказал Колосков.
Напомним, что В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет с национальной командой Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня.
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