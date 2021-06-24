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Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Реакция на выход сборной Украины в плей-офф Евро из России

Колосков: Украина сейчас не сильнее России. Все эти международные рейтинги ничего не значат

Новина українською

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы.

"Украина сейчас не сильнее России. Только в личной встрече можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги ничего не значат.

Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы. Украинцы — молодцы! Россия заслужила тот результат, который сейчас у неё есть. У всех были равные условия", — сказал Колосков.

Напомним, что В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет с национальной командой Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня.

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В статье: Украина Вячеслав Колосков Россия
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (6)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
24.06.2021 в 19:32
Ця потвора в 90-их роках зробила все, щоб Україну довго ФІФА до змагань не долучала. Наволочь фсбешна. Впевнений, цей українофоб ще й Швейцарії допоміг із тим щоб Україні технарь виписали. Усюди де треба підісрати нашій збірній цей хробак робить завзято. Те що Кілману - гравцю з Вулвергемптона не дозволили за збірну грати Колоскова теж рук справа. Впливова змеюка!
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aleks68
24.06.2021 в 19:25
не обращайте внимание на нытьё этого поношенного пня.вой на мокшанских болотах продолжается.
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
24.06.2021 в 19:20
Даже только ради того, чтобы их там плющило и копыздило дальше - нужно постараться пройти шведов
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+1
0
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 19:16
вот же у них всеобщее там бомбалейло от одного только названия нашей страны. Если раньше у них во всем были виноваты "проклятые пиндосы" , то теперь еще и "что-там-у-хохлов" им покоя не дает.
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+4
-1
balamyt (Boston)
24.06.2021 в 19:11
Похвалил Волк Зайца..
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0
0
Algrab (Костопiль)
24.06.2021 в 19:10
п н х, козломордий...
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+3
0


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