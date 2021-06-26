Ярмоленко: Хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы

...разве один? Они с финнами и казахами "недочерпнули" на выходе, с голландцами при умной обороне могли удержать счет, с Австрией уже ползли. Если посмотреть настоящий потенциал сборной, то они то и половину своих возможностей в разных матчах, которые мы видели по игре не использовали и то что они могут показать, ...если бы еще тренер в схемах не "запутался" конечно. Могли без "тортов с яйцами" характер показать, но все на фортуну свалили, она не подвела. Какие бы они приехали, заняв 4-ое. Венгры ничейку удержали, в "кость" играли, а мы что? Жалость в спорте - признак слабости. Он то выложился, чистый, а другие что бы мычали, ...про усталость, "бычки" молодые. Другие у команд после матча на поле лежат, а у этих задор перед отпуском в глазах... Поддерживать надо, но и надо помнить прошедшее действо..., чай не дворовая команда под ответственностью лежит. Посмотрим, что еще в игре покажут... Мы сентиментальные, поэтому у нас такие перепады резкие от любви до ненависти, когда надо мозги включать, а когда и розги не помешают. Кстати о чем это я, когда" маркиза" уже на курортах...