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Ярмоленко: Хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы
Но и без критики не обойтись
УАФ/Павло Кубанов
Капитан сборной Украины Андрея Ярмоленко прокомментировал выход "сине-желтых" в плей-офф Евро-2020:
"Чемпионат Европы подтверждает, что сейчас нет слабых команд, и футбол в мире выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Не могу выделить какой-то матч. Могу только сказать, что нас критикуют за результат и игру. Я согласен с определенной критикой. Но хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы, выполнили задачу-минимум. Все ребята справились с этим.
Так, где-то нам повезло. Мы плохо сыграли с Австрией. Но давайте двигаться вперед с позитивными мыслями и готовиться к следующей игре", - сказал Ярмоленко.
Напомним, что сборная Украины стала четвертой из шести команд, которые заняли третье место в своих группах на Евро-2020, благодаря чему прошла в плей-офф турнира. Теперь на подопечных Шевченко ожидает матч против Швеции 29 июня.
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