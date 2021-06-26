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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ярмоленко: Хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы

Национальная сборная Украины
(12 голосов)

Но и без критики не обойтись

Ярмоленко: Хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрея Ярмоленко прокомментировал выход "сине-желтых" в плей-офф Евро-2020:

"Чемпионат Европы подтверждает, что сейчас нет слабых команд, и футбол в мире выровнялся. Каждый может обыграть каждого. Не могу выделить какой-то матч. Могу только сказать, что нас критикуют за результат и игру. Я согласен с определенной критикой. Но хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы, выполнили задачу-минимум. Все ребята справились с этим.

Так, где-то нам повезло. Мы плохо сыграли с Австрией. Но давайте двигаться вперед с позитивными мыслями и готовиться к следующей игре", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что сборная Украины стала четвертой из шести команд, которые заняли третье место в своих группах на Евро-2020, благодаря чему прошла в плей-офф турнира. Теперь на подопечных Шевченко ожидает матч против Швеции 29 июня.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Евро-2020
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Источник:
УАФ

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Комментарии (61)
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ukatan (Харьковская обл.)
26.06.2021 в 17:02
Я согласен с определенной критикой. Но хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы. --------------------------- Если уж быть честным, последние слова должны звучать: "потому что нас все-таки вытащили из группы".
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0
0
balamyt (Boston)
26.06.2021 в 16:42
Я лично верю что СБУ хотела обыграть Австрию как С.Македонию...Но как сказала одна старушка.. НЕ...ШМОГЛА ! Так вот Андрюха чтобы был позитив у фанатов Вам нужно выходить на игру и убиватся на поле ..как венгры ,поляки и хорваты..Как те же шведы и австрийцы ..как те же шотланцы наконец ..которых Никто не упрекнул в поражении..Нужно бится показывать яйца и характер..Доказать что победы над Англией ,Францией -при Фоменко ,и Сербией ,Португалией и Испанией - при Шевченко в свое время были не случайными..Положительные эмоции нужны Всем..Нужна Вера в себя
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0
0
krakow (Херсон)
26.06.2021 в 16:38
"Ух ты,мы вышли из бухты..."...Ярмоленко не догоняет,что он и они, представляет не "Вест Хэм" и "Динамо". Все ребята не справились,обкакавшись по полной. Но даже обделанных,их взяли на борт. Со шведами,момент истины.
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
26.06.2021 в 16:21
Польша больше заслужила выход дальше.А нам повезло.Теперь верим в Победу над Швецией которая сильнее и Австрии и Голландии.
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+1
-1
Джин Тоник (R)
26.06.2021 в 16:19
Как говорил Кизару «Нах...негатив нужно больше позитива»
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0
0
storm_ua (Николаев)
26.06.2021 в 16:17
Бревноленко, вы никуда не вышли, вышла Швеция, и потянула нас за собой.. Так что заткнись лучше, и не позорь себя больше чем есть
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+4
-3
Хмельничанин (Хмельницький)
26.06.2021 в 16:12
Андрійку! Думаю ти щось не те сказав про позитив від вболівальників. Назви мені будь-який інший матч збірної за межами України де вас підтримували стільки вболівальників з України. А ці вболівальники (відносно європейців з якими ви грали) бідні люди, але приїхали підтримати свою національну збірну. Про ваш настрій (швидше б на Мальдіви) та гру, яку ви показали, особливо з австрійцями, говорити не будемо. А у вас усіх (тренери, гравці, президент УАФ), під час матчу Швеція-Польща, пердаки горіли, а з 84 хвилини і до 90+4 пердаки ваші палали, а ти говориш що ви вийшли в плей-офф. Ви не вийшли, а випадково туди попали. "Искупить грех" ви можете тільки виходом в півфінал турніру. Ось тоді від вболівадьників буде позитив. А вболівати за свою збірну настоящий вболівальник буде до скону. Ось так. "Искупайте свой грех Андрюша".
Ответить
+3
-1
chicago (chicago)
26.06.2021 в 16:09
Якби я так працював як ви граєте,то мене давно вигнали б з роботи.
Ответить
+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
26.06.2021 в 16:08
Андрію, розжую поняття, якщо нашим футболістам не дано зрозуміти простих речей. Та вот. Навіть в школі на фізкультурі є таке поняття, що дитина не може, але старається виконати норматив, і за це вчитель добавляє один бал. А що збірна? Це не є та дитина, яка старається і віддається боротьбі за оцінку. Наша збірна - це дитина-мажор, яка стоїть дивиться, як старається інша за 1 бал, знаючи, що все в неї нормас. Немає самовіддачі, відповідальності, старанності і т.д. І як би я робив свою роботу так, як ви, при моїй великій конкуренції, то ні хрєна я не заробив.
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+1
-1
ВиктАн
26.06.2021 в 16:05
Откуда взяться позитиву, если смелости и самоотдачи ноль? Да, Бущан выручал, но Шведы это тоже видели и разберут его игру. Если Шева этого не понимает и полный олух, то после игры обвинит вратаря, мол Жора тянул, а тут провалился. НЕ ПРОВАЛИЛСЯ, а его игру будут разбирать.
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+1
-1
avatar
Американец 2000
26.06.2021 в 16:05
Какой на х.... позитив после такого выхода позорного ??? У тебя хоть немного мозгов есть ???Почитай тут как ведёт себя Ронольду на тренировках и в автобусе перед игрой !!! А тем более на поле ! Он полностью сосредоточен на подготовке и игре , никаких расслаблений !В автобусе вообще ни с кем не разговаривает !!!А от вас что на тренировке , что в автобусе , что на поле - всё смеху ... чки (((( Хихоньки да хахоньки (((((( То в уефа играете на пресс конференции ((((((( Такое ощущение что действительно сборище дебилов ((((((((А потом после игры делаете вид что вам стыдно (((((( А на самом деле умираете от смеха ((((( Сказочные дол ...бы ((((((((
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+4
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
26.06.2021 в 15:54
Цікаво тут здебільшого хейтери збираються? Чи дітЛОХИ, яким аби своїм лайном когось закидати? Мол... "Ми у дермі, нехай і всі оточуючи такими будуть!" Нормальні люди не ненавидять та так люто не принижують "своїх"!
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+1
-2
ВиктАн
26.06.2021 в 16:10
Нормальные критикуют. Я даже представить не могу какой бы критике, за такую игру подверглись бы итальянцы, испанцы итд.
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+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.06.2021 в 17:01
Критика, це не волати образливі слова... І перш ніж критикувати інших, треба пригадати свої досягнення! Чи хто настрочивши ґидоти на нашу збірну, хоч щось зробив щоб опинитися на їх місці... тобто грати краще ніж вони? НІТ! Бо щоб наблизитись до їх рівня треба ДЕСЯТЬ... П'ЯТНАДЦЯТЬ років ПАХАТИ! А щоб сернути достатньо 20 секунд.
0
0
Footballers (Умань)
26.06.2021 в 15:28
Попросиш після шведів позитиву
Ответить
+3
-1
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 15:35
Який же ти мудрий!ти це написав дляго?остряк.
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+2
-1
Comment06 (Украина)
26.06.2021 в 15:21
Хочу напомнить, что после проигрыша финнов Бельгии и закономерного фиаско России с датчанами мы стояли пятыми в третьих местах, и было три варианта нашего "заползания" в 1/8 , но сработал только шведско- английский! Поэтому, Ярмоленко лучше скромно промолчать, а не вещать " мы вошли" или "о позитиве", особенно после коллективного обсирания в матче с Австрией! Конечно, шведы в игре с поляками, бились за свое первое место, а не за Украину, мы им ничего не должны, но факт остается фактом. Есть и какая-то закономерность нашего выхода- если и проигрывать, то 2:3, 0:1(хотя австрийцам могли влететь от 0:3 и больше), а не 0:3,1:4. Как бы то ни было, 29го появился шанс реабилитироваться и положительно ответить на вопрос Раскольникова : "Тварь ли я дрожащая, или право имею?!' Ау, сбУ!
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+6
-4
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 15:38
Ти себе вважаєш вболівальником збірноі?як що так то в тебе проблеми.
Ответить
+3
-4
viha (Краков)
26.06.2021 в 16:20
Раджу порівняти гру у третьому турі хоча б угорців чи данців; Збірна відверто обкакалась - вболівають всі, але в деяких , бачу, рожеві окуляри....
0
0
Comment06 (Украина)
26.06.2021 в 16:16
Шведско- испанский
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
26.06.2021 в 15:09
...с позитивом все нормально, болеем и поддерживаем вас, но только характер покажите, игру - вот наше пожелание...
Ответить
+8
-1
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 15:38
Підтримую і плюсую!
Ответить
+1
-1
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
26.06.2021 в 15:05
"Мы всё-таки вышли из группы", во первых не вы сами вышли, а вас принесли на руках шведы и т.д. , во вторых желаю чтобы сами своей игрой добивались, ведь шара выпадает очень редко.
Ответить
+7
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 15:10
Яке це має значення? Ми у 1-8, і маємо шанси на 1-4.
Ответить
+4
-12
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 15:46
Дивися як тролі замінусували тебе,ім здається що вони на щось впливають.
+1
-2
Prach13 (Дрогобич)
26.06.2021 в 15:44
Та що ти не пишеш?це шведи забили 4 гола в ворота суперників?це шведи виграли в Македоніі?Це наше заслужене місце,неповезло з голандцями,могли очко заробити.Є питання по другому таймі з македонцями і гра з Австрією!але хватило гри з голдією і першого тайму з Македонією!
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 16:07
Багато тролів, у тому числі козломордих.
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
26.06.2021 в 14:57
Дійсно багато хто забагато вимагає від гравців збірної... Забуваючи, що вони з нами "однієї крові"... Тобто їм притаманні наші недоліки. Помірні вимоги до себе, надмірні до інших До того ніхто з критиканів так не кидається на когось рідного, що приготував не шикарну вечерю Ви ж не кидаєтесь на неї з криками, що "В неї руки з дупи ростуть і взагалі... поведінка не відповідає етичним нормам" Бо по-перше близька людина, а по-друге можна відчути поцілунок пательні
Ответить
+4
-6
Рівнянин (Рівне)
26.06.2021 в 14:54
Ото буде хохма,коли наші дійдуть до фіналу!Все реально,тільки потрібно грати через неможу,а не відбувати номер,як з австрійцями
Ответить
+5
-4
фрілансер (Львів)
26.06.2021 в 14:49
Андрію! а чого ж ти не попросив на позитиві свого тезку в дупу цілувати за велич тренерської думки!?
Ответить
+6
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 14:38
Хотим всех уставших и перепуганных попросить немножко больше напрягаться и не бояться, чтобы мы могли нести вам больше позитива.
Ответить
+16
-2
ВиктАн
26.06.2021 в 16:12
+
Ответить
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 14:37
Уже писал, но повторюсь, может кто-то пропустил Удивлен, почему так много хейта к нашей сборной. Мы все знаем, что они так себе играют. Но вы забыли, какой бой они дали Нидерландам? Камбек с 2:0 до 2:2 это нечто, я таких эмоций не помню уже. Победа над македонцами и минимальное поражение от Австрии. Последний матч не очень, но вы знаете, что они люди настроения. Сегодня проиграют Сан-Марино, а завтра выиграют у Испании 1:0. Хватит хейтить, у нас был потрясающий путь к Евро на отборе, вообще без проигрышей, так что отчасти мы заслужили выход в плей-офф. Это мое мнение. Это моя команда и моя страна. Всегда буду желать им побед. Слава Украине
Ответить
+9
-10
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 14:40
Команду за Нидерланды никто не хейтил. Вопросы были к тренерам по поводу усиления защиты в конце матча.
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 14:46
Этот камбек создало два человека - Ярмоленко и Яремчук. А что до этого было? безвольная игра без моментов. А что было после 2:2? позор такой же. Матч затащил не тренер, а индивидуальная мастерство игроков. Я считаю, что если это твоя страна - ты не должен проглатывать то, что твоей сборной руководят зеленые тренеришки, не имеющие интеллекта. Критика - это лучшее средство для поддержки сборной. Без нее нет прогресса. Если бы наши играли как венгры - и никакой бы критики не было бы.
Ответить
+7
-2
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 14:49
да мне все равно, сколько человек создало камбек, хоть один - я получил приятные эмоции. Тем более, если ты предлагаешь оставить два чела в команде против 11 - сомневаюсь, что они затащат. В Польше один Левандовски играет, он и сделал камбек, так что ты думаешь, поляки будут хейтить свою сборную? Есть предел критике, но вести себя как стадо - тупо.
+4
-6
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 14:57
Поляки играли мощно всей командой, не только Левандовски. Просто не хватило везения и мастерства. Нам бы играть как сборной Польши. Они всем давали бой. И Испанцам и словакам и шведам. Просто в отдельных моментах не повезло им. НУ так в тот то и дело что тебе все равно. Игрок создал момент, гениальная тренерская мысль или чисто случайно мяч залетел в ворота. Впринципе я бы это понял ,если бы так случилось в финале, но радоваться за упущенную ничью, которая могла бы нам дать 1 место в группе - ну не знаю... как-то не то. Предел критики - это переходить на личности и оскорблять матерными словами. А высказывать свое недовольство - это что, передел? Мы же не в 30-хгодах живет, чтобы молчать про все.
+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 14:58
Полякам не за что критиковать сборную. они достойно выступили. Самые никакущие сборные группового этапа были - мы, турки и рашка.
+5
-3
Vroobydov
26.06.2021 в 14:59
Слить австрийцам чтобы выйти на выгодного соперника - за это сейчас любить надо? А как же обликоморалэ:)
Ответить
+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 15:11
Це до Руссо турісто.
+1
0
Vroobydov
26.06.2021 в 15:23
Для нас ценно ляди да вино? Тогда, да, красавцы наши!..
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 14:36
А можно попросить у сборной Украины чтобы на поле было больше позитива, а не уныния за два последних матча?
Ответить
+9
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.06.2021 в 14:22
да нет Андрей....вас "вышли" из группы Испания и Швеция. Лично тебя никто думаю не критикует...один из совсем немногих, совсем немногих.... кто боролся и выкладывался по полной во всех матчах.
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+12
0
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 14:44
сколько можно во всем хвалить Швецию и Испанию? хуже нас на группах сыграли еще 8 команд: Турция, раха и т.д. Если мы были РЕАЛЬНО хуже по игре, чем они - мы бы, конечно, не вышли. Но отбор в плейофф устроен так, что с третьих мест могут выйти достойные команды. У нас были неплохие игры, кроме последней, а там, как я и сначала думал, все рассчитано на третье место, чтоб выйти на не Италию (потому что нереально было так криво играть, будто специально хочешь проиграть). Проблема не только в наших футболистах, но и болельщиках. Похейтить мы всегда сможем, но пожелать удачи и болеть за них - главнее
Ответить
+4
-5
Benderxxx
26.06.2021 в 14:47
Поддерживаю в первой части. Все решали свои задачи, в том числе Швеция и Испания
+1
-3
avatar
djeff2015 (Запорожье)
26.06.2021 в 14:56
мы РЕАЛЬНО хуже по игре сегодняшних финнов, венгров, да и та же Сев. Македония в каждом матче Играла, а не отбывала номер. И то, что СБУ прошла дальше дело большого Чуда и Фортуны. не более. Та же Австрия в первом тайме должна была минимум 4-0 вести. Повезло....отскочили....(и это не тот случай, когда везет сильнейшим).Никто не хвалит Швецию и Испанию, а называют вещи своими именами, без их Побед СБУ была бы уже дома. Удачи им желают Все болелы, а критика в данном месте игры СБУ уместна.
+3
-3
wellaflex (николаев)
26.06.2021 в 14:18
При чем тут вышли-не вышли. Вы игру показывайте.Можно не выйти .но вам бы аплодировали... А так .во что вы играете футболом сложно назвать- просто мучения на поле...Ни забеганий.ни стенок .ни в разрез..25 касаний прежде чем примется решение...
Ответить
+11
-2
avatar
alex 66 (Кременчук)
26.06.2021 в 14:18
Покажіть гідну гру! Питання знімуться . Ми й так розуміємо Ваш потенціал. Пройдіть шведів та потроху пакуйте речі))) Україна вперед - до перемоги!
Ответить
+11
0
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 14:44
адекватный коммент
Ответить
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
26.06.2021 в 14:17
Ну так разорвите на куски шведов. Покажите свои зубы. Зинченко, а ты свои сними). Покажите свою спортивную злость, а не трусость.
Ответить
+12
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 14:08
Критикують як правило обдовбані фани чмохтаря, цього сепарського бомжатника.
Ответить
+5
-12
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.06.2021 в 14:09
Да, они за федерашку болеют
Ответить
+5
-8
avatar
Динамiт (Василькiв)
26.06.2021 в 14:14
Особливо за Дзюбу ! Цей порноактор їм дуже милий !
+4
-10
avatar
Aleroz
26.06.2021 в 13:58
Андрюха, к тебе вопросов нет. Но если сборная вылетит от Швеции также безвольно, как в случае проигрыша с Австрией.... То, что никто в том матче даже не получил жёлтой карточки, как косвенный показатель борьбы, показало всё ваше отношение к игре ТАКОГО уровня. Так что, вы там главное покажите, что вам не всё равно - и будет тогда позитив с нашей стороны! Простить можно всё, кроме безразличия
Ответить
+16
0
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
26.06.2021 в 13:54
Согласен , ярмола молодчага как и вся команда!! Давайте настраиваетесь на хорошую игру и постарайтесь выложится на 200% и пройти шведов!! И доказать, что не случайно вышли в плей-офф!! Мы в вас верим!!!
Ответить
+9
-3
Zelo (Дніпро)
26.06.2021 в 13:48
Дебил,вы не вышли,вас судьба ради хохмы вывела) А вот с мозговой деятельность у тебя проблемы!
Ответить
+6
-18
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
26.06.2021 в 14:08
Ты дебилами нормальных людей обзываешь, чтобы думать, что ты не один такой?
Ответить
+8
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
26.06.2021 в 14:09
У цього дегенерата мозку отродясь не було.
+3
-4
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
26.06.2021 в 14:15
Никакая судьба,не поможет как и Швеция с Бельгией,если не взять 3 очка и сделать хорошую разницу.Наши провели только один плохой матч с Австрией,поэтому это их заслуга в выходе,в первую очередь,если ты этого не понимаешь то сам далеко не ушел в мозговой деятельности.
Ответить
+6
-6
avatar
usovvictor (Kharkov)
26.06.2021 в 15:01
...разве один? Они с финнами и казахами "недочерпнули" на выходе, с голландцами при умной обороне могли удержать счет, с Австрией уже ползли. Если посмотреть настоящий потенциал сборной, то они то и половину своих возможностей в разных матчах, которые мы видели по игре не использовали и то что они могут показать, ...если бы еще тренер в схемах не "запутался" конечно. Могли без "тортов с яйцами" характер показать, но все на фортуну свалили, она не подвела. Какие бы они приехали, заняв 4-ое. Венгры ничейку удержали, в "кость" играли, а мы что? Жалость в спорте - признак слабости. Он то выложился, чистый, а другие что бы мычали, ...про усталость, "бычки" молодые. Другие у команд после матча на поле лежат, а у этих задор перед отпуском в глазах... Поддерживать надо, но и надо помнить прошедшее действо..., чай не дворовая команда под ответственностью лежит. Посмотрим, что еще в игре покажут... Мы сентиментальные, поэтому у нас такие перепады резкие от любви до ненависти, когда надо мозги включать, а когда и розги не помешают. Кстати о чем это я, когда" маркиза" уже на курортах...
+3
-2
avatar
Динамiт (Василькiв)
26.06.2021 в 14:16
Хіба ж мама винувата, що дитина дурнуВАТА !
Ответить
+3
-3


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