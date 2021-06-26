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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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15 лет назад сборная Украины впервые в истории прошла в 1/4 финала ЧМ благодаря победе над Швейцарией

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Историческое событие

15 лет назад сборная Украины впервые в истории прошла в 1/4 финала ЧМ благодаря победе над Швейцарией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дату 26 июня 2006-го года современный украинский болельщик должен помнить. В тот день сборная Украины впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал международного первенства. Тогда это был Мундиаль.

Чемпионат Мира-2006 для Украины стал дебютным, и, благодаря победам над Тунисом (1:0) и Саудовской Аравией (4:0), на групповом этапе сразу удалось выйти в 1/8 финала турнира.

Там подопечных тогда еще Блохина ожидала Швейцария. Поединок завершился вничью 0:0, а серия послематчевых пенальти стала легендарной не только для Украины, но и для мирового футбола. Александр Шовковский стал первым и пока единственным голкипером, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти матча Чемпионата Мира.

Уже на стадии четвертьфинала "сине-желтые" уступили будущим чемпионам мира итальянцам со счетом 0:3.

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В статье: Украина Швейцария ЧМ-2006
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Комментарии (3)
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ukatan (Харьковская обл.)
26.06.2021 в 16:58
А кого обыграли при установлении этого "великого достижения"? Саудовскую Аравию - тут спору нет. Тунис (Тунис!!!) - за счет абсолютно левого пенальти. Швейцарию вымучили по пенальти после такой тягомотной игры что и через 15 лет тошно вспоминать! А два матча с нормальными командами дали нам в сумме 0 очков и разницу мячей 0:7. Кстати, освежу память редакции (они похоже забыли) - на групповом этапе кроме двух побед было еще и 0:4 от Испании.
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0
-1
octavi4 (Warszawa)
26.06.2021 в 16:46
А когда было "во вторые"?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.06.2021 в 16:36
Тогда в команде бойцы были а не перепуганные мажоры.
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