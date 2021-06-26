Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
15 лет назад сборная Украины впервые в истории прошла в 1/4 финала ЧМ благодаря победе над Швейцарией
Историческое событие
Getty Images/Global Images Ukraine
Дату 26 июня 2006-го года современный украинский болельщик должен помнить. В тот день сборная Украины впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал международного первенства. Тогда это был Мундиаль.
Чемпионат Мира-2006 для Украины стал дебютным, и, благодаря победам над Тунисом (1:0) и Саудовской Аравией (4:0), на групповом этапе сразу удалось выйти в 1/8 финала турнира.
Там подопечных тогда еще Блохина ожидала Швейцария. Поединок завершился вничью 0:0, а серия послематчевых пенальти стала легендарной не только для Украины, но и для мирового футбола. Александр Шовковский стал первым и пока единственным голкипером, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти матча Чемпионата Мира.
Уже на стадии четвертьфинала "сине-желтые" уступили будущим чемпионам мира итальянцам со счетом 0:3.
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