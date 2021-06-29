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Шаран: В матче Швеция - Украина многое будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить
Матч действительно ожидается непредсказуемый
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Александрии" и бывший игрок
"Не могу сказать, пройдем или не пройдем шведов. Главное, увидеть тот футбол, который мы видели вчера и позавчера. Я имею в виду команды, которые отдают все силы, чтобы победить. Когда организация игры уходит на второй план, а на первый выходит игровая дисциплина и физическая подготовка. От этого многое будет зависеть.
Если наши ребята будут в том же тонусе, что и во встрече с Нидерландами и в первом тайме матча с Северной Македонией, можно будет надеяться на проход Швеции. Многое также будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить. Швеция физически выглядит очень сильно, таким габаритным футболистам будет тяжело навязывать борьбу. В этом компоненте мы можем где-то уступать. Но главное, чтобы было желание победить. Надо правильно сыграть со шведами внизу: контроль мяча, больше фланговых проходов и передач низом в завершающей стадии. Тогда мы будем надеяться на положительный результат в атаке. А в обороне, главное, игровая дисциплина – если и проиграли верховую борьбу, то не проигрывать подбор мяча.
Все будет зависеть от физических и психологических кондиций. Все равно на парней будет давить психологическое давление после поражения Австрии, хоть мы и увидели, что это очень приличная команда. Нужно забыть все проблемы и критику, выходить против Швеции и показать хороший футбол. А результат прогнозировать сложно, надо играть до конца и не опускать руки. И чтобы фортуна была на нашей стороне. Тогда будет порядок.
Выход из группы с третьего места – это мало. Надежды были совсем другие – выходить со второго места. Так сложилось, но я не могу сказать, что выйти с 3-го места было основной задачей команды, которая сейчас у нас есть. Команда у нас действительно достаточно неплохая. Это доказал матч с Нидерландами, которые являются непростой командой. Вылет от чехов ни о чем не говорит", – сказал Шаран.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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