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Шаран: В матче Швеция - Украина многое будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить

Национальная сборная Украины
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Матч действительно ожидается непредсказуемый

Шаран: В матче Швеция - Украина многое будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Александрии" и бывший игрок сборной Украины Владимир Шаран прокомментировал предстоящий матч национальной команды с Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Не могу сказать, пройдем или не пройдем шведов. Главное, увидеть тот футбол, который мы видели вчера и позавчера. Я имею в виду команды, которые отдают все силы, чтобы победить. Когда организация игры уходит на второй план, а на первый выходит игровая дисциплина и физическая подготовка. От этого многое будет зависеть.

Если наши ребята будут в том же тонусе, что и во встрече с Нидерландами и в первом тайме матча с Северной Македонией, можно будет надеяться на проход Швеции. Многое также будет зависеть от фортуны, которую нужно заслужить. Швеция физически выглядит очень сильно, таким габаритным футболистам будет тяжело навязывать борьбу. В этом компоненте мы можем где-то уступать. Но главное, чтобы было желание победить. Надо правильно сыграть со шведами внизу: контроль мяча, больше фланговых проходов и передач низом в завершающей стадии. Тогда мы будем надеяться на положительный результат в атаке. А в обороне, главное, игровая дисциплина – если и проиграли верховую борьбу, то не проигрывать подбор мяча.

Все будет зависеть от физических и психологических кондиций. Все равно на парней будет давить психологическое давление после поражения Австрии, хоть мы и увидели, что это очень приличная команда. Нужно забыть все проблемы и критику, выходить против Швеции и показать хороший футбол. А результат прогнозировать сложно, надо играть до конца и не опускать руки. И чтобы фортуна была на нашей стороне. Тогда будет порядок.

Выход из группы с третьего места – это мало. Надежды были совсем другие – выходить со второго места. Так сложилось, но я не могу сказать, что выйти с 3-го места было основной задачей команды, которая сейчас у нас есть. Команда у нас действительно достаточно неплохая. Это доказал матч с Нидерландами, которые являются непростой командой. Вылет от чехов ни о чем не говорит", – сказал Шаран.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Владимир Шаран
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Просто любитель (Днепр)
29.06.2021 в 20:45
Какая к черту фортуна? Играть надо. Вчерашний пример Хорватов и Швейцарцев. Там фортуной и не пахло. Вот весь наш менталитет- повезет- не повезет. Может надо просто хорошо играть. Всего то делов
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Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 20:16
Заметил такую штуку: когда смотрю нашу сборную под пиво - она проигрываетКороче пью сегодня шампанское
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Dalskyi (Sviaschene)
29.06.2021 в 20:24
А я спробую запивати не квасом, а кока-колой, може допоможе, спонсор все-таки.
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