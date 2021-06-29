Зинченко сильнейшим ударом забивает в ворота Швеции. Это его первый гол на Евро

Что произошло с нашими понтовиками? Что не матч - полные штаны. Шведы даже когда проигрывают, без нервов играют, наши что с мячом, что без мяча, зажатые как девочки на первом свидании. Зина, в топку со своими жестами, пока вы еще никаких прощений не заслужили, не говоря уже что б ты нам рот затыкал. Посмотрим 2й тайм. Настроение пессимистическое.