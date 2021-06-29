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Национальная сборная Украины

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Зинченко сильнейшим ударом забивает в ворота Швеции. Это его первый гол на Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)
Зинченко сильнейшим ударом забивает в ворота Швеции. Это его первый гол на Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-желтые" выходят вперед на 27 минуте в матче со Швецией в 1/8 Евро-2020.

После паса Андрея Ярмоленко забивает Александр Зинченко.

Отметим, что это первый гол Александра на Евро-2020. Также это его первое результативное действие на турнире.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швеция Александр Зинченко
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Комментарии (21)
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balamyt (Boston)
29.06.2021 в 23:11
Нужно терпимо отнестись к игре СБУ сегодня..Важно чтобы они выкладывались..и Шева решился наконец дать шанс и другим футболистам . Может во 2м тайме игра пойдет лучше ,но у шведов больше резервов.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:14
Не нужно терпимо относиться к игре команды. Относиться надо ОБЪЕКТИВНО. И понимать шансы команды объективно, а не смотреть на команду через розовые очки, типа: мы всех должны порвать.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 23:04
И снова сборище эстетов-нытиков разных мастей под новостями от нашей сборной. Дебилы-эстеты, это матч, в котором играет наша сборная. Играет, как может. Она - не фаворит турнира, как бы. Играет от соперника и, пока, не проигрывает. Так что, эстеты, к вам обращаюсь: ИДИТЕ НАХ*Й
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+1
0
Riddik2020 (Київ)
29.06.2021 в 23:00
Шановні, наразі, ми маємо підтримувати нашу збірну усіма можливим методами. Критикувати чи сипати Оди будемо після матчу. Вболіваємо за наших!!!!
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+2
0
Не дармоед (Запорожье)
29.06.2021 в 22:57
Все в одном и том же стиле,бестолковая возня с мячом. Развить бы атаку перспективную,так нет же играют назад(
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:53
Нижче перелік ватного гівна, що вболіває за шведів.
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+3
-3
kalan-86 (Анкара)
29.06.2021 в 23:13
Я сам не понял, откуда эти олигофрены набежали. Украина забивает, а они все равно гауномечут.
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0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2021 в 22:50
Что произошло с нашими понтовиками? Что не матч - полные штаны. Шведы даже когда проигрывают, без нервов играют, наши что с мячом, что без мяча, зажатые как девочки на первом свидании. Зина, в топку со своими жестами, пока вы еще никаких прощений не заслужили, не говоря уже что б ты нам рот затыкал. Посмотрим 2й тайм. Настроение пессимистическое.
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+6
-5
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.06.2021 в 22:51
Каброн, ты своей валенсии игры смотришь - вот где тоска :)
Ответить
+2
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
29.06.2021 в 22:46
Тоска а не матч.
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+5
-9
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:49
1000% Тупо нудота, особливо на фоні семи попередніх з 1/8
Ответить
0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:53
На фоні Бразилії-82)))
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 22:43
Мяч не тримається в команди зовсім. Дуже бояться грати вперед на атаку.
Ответить
+5
-6
vukic (Odessa)
29.06.2021 в 22:43
Піший футбол від двох команд, уявляю як дивитись цю нудоту європейцям які не вболівають ні за кого.
Ответить
+5
-11
kanoist (мариуполь)
29.06.2021 в 22:49
Затрелись,заколись,повесься- выбирай сам))) Одесский знаток футбола,тьфу на тебя ещё раз!
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+4
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
29.06.2021 в 22:52
Черножопец - вот где феерия… ах да, их недофаны против киевлян, и они вообще в ж…
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+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
29.06.2021 в 22:40
Рад за гол. Но вот за жест от этого понтовика - не повешало ему бы руки пообламывать.
Ответить
+6
-6
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 22:43
Отнеситесь с пониманием. Зина заведен и показывал, что первый пошел
Ответить
+7
-1
Dimka26 (Чернигов)
29.06.2021 в 23:04
Да толку с этого завода. Жест с намеком на то чтобы закрыли рот - явно силы не даст. И по игре видно что расслабили булки.
0
0
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 22:34
Хороший гол, трудовой, общий.
Ответить
+10
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 22:34
Пас Ярмоли --- ляля.
Ответить
+11
-1


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