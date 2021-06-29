Национальная сборная Украины
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Зинченко сильнейшим ударом забивает в ворота Швеции. Это его первый гол на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Сине-желтые" выходят вперед на 27 минуте в матче со Швецией в 1/8 Евро-2020.
После паса Андрея Ярмоленко забивает Александр Зинченко.
Отметим, что это первый гол Александра на Евро-2020. Также это его первое результативное действие на турнире.
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