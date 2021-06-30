Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с Англией
Наши идут дальше
Faisal HQ
Команда Шевченко в овертайме вырвала победу, победив со счетом 2:1.
Таким образом, украинцы пробились в четвертьфинал, где встретятся с Англией.
Матч 1/4 финала состоится 3 июля в Риме.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Швеция – Украина, Англия – Германия. Суперстрим ЕВРО-2020
- С двумя опорниками, без Малиновского и с Шапаренко. Стартовые составы на матч Швеция - Украина
- Металлист 1925 просматривает экс-голкипера Днепра и Волыни
- Федорчук о матче Украина - Швеция: Мы со своими прокуренными легкими попали в вагон тех, кто не курит
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (14)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Київ)
30.06.2021 в 00:58
Ответить
+3
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 00:53
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:52
Ответить
0
-1
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:55
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:58
0
-1
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 00:52
Ответить
+2
-3
alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 00:52
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 00:50
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:53
Ответить
+3
-4
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:46
Ответить
+5
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:44
Ответить
+5
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:43
Ответить
+8
-5
avk_avk (Львов)
30.06.2021 в 00:47
Ответить
+3
-3
Spivak63
30.06.2021 в 00:41
Ответить
+5
0
Лучшие букмекеры
загрузка...