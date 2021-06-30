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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с Англией

Национальная сборная Украины
(7 голосов)

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Сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с Англией

Faisal HQ

Новина українською

Сборная Украины сыграла матч 1/8 финала Евро-2020 с Швецией.

Команда Шевченко в овертайме вырвала победу, победив со счетом 2:1.

Таким образом, украинцы пробились в четвертьфинал, где встретятся с Англией.

Матч 1/4 финала состоится 3 июля в Риме.

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В статье: Украина Швеция Англия
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Комментарии (14)
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Spokoyno (Київ)
30.06.2021 в 00:58
Ну якщо англійці вирішать, що вони вже перемогли... А наші не визнають свою поразку та будуть битися... То шанси хоч і невеликі залишаються!
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+3
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 00:53
Не будем сильно рассчитывать, но будем надеяться на победу.
Ответить
+3
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:52
шо там щас в Итальяхе с "карантинными" правилами? нужно узнать
Ответить
0
-1
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:55
Зараз більшість обмежень відмінили, але я би радив мати covid-паспорт готовий.
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:58
сподівався б обійтись звичайним тестом при в*їзді
0
-1
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 00:52
Англия такая же тягомотина , как и Швеция, только с более сильными футболистами на каждой позиции.Без прессинга шансов нет, их можно только перебегать, а судя по всему сил много бегать нет ещё с матча против Австрии
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+2
-3
alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 00:52
Шева на Англию ставь больше молодых во втором тайме--задавим скоростью и ударами раз техники нет
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0
-1
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 00:50
Спокойно выграем!Главное закрыть Рахима Стерлинга и Гарри Кейна и вперед.У нас отличная сборная!Шева-гений!!!
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:53
Шева - пазик)
Ответить
+3
-4
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:46
Нехай покажуть гідну гру, якщо програють, вже нічого страшного не станеться.
Ответить
+5
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:44
В Риме - это хорошо! Наших там много! Поддержки на стадионе будет достаточно.
Ответить
+5
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:43
Спасибо шведам, вытянули Украину из полного дерьма.
Ответить
+8
-5
avk_avk (Львов)
30.06.2021 в 00:47
Курва зрада, тебе вже ніхто звідти не витягне!
Ответить
+3
-3
Spivak63
30.06.2021 в 00:41
Я хаял наших ! Подействовало! Молодцы, а Шведы костоломы и нэвдахы , фавориты мать их)))
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+5
0


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