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Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления
Мягко говоря, не очень хорошо
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина, получившего травму в матче за национальную сборную Украины против Швеции на Евро-2020.
"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.
От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.
Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев".
Напомним, что сегодня утром Беседин был доставлен чартерным рейсом из Глазго, где проходил матч сборной, в Киев. Ранее сообщалось, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон разговаривал с Бесединым и извинился перед Артемом еще в раздевалке после финального свистка.
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