Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления

Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина, получившего травму в матче за национальную сборную Украины против Швеции на Евро-2020.

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев".