  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Мягко говоря, не очень хорошо

Врач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования форварда Артема Беседина, получившего травму в матче за национальную сборную Украины против Швеции на Евро-2020.

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Сейчас мы проводим консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение. Сроки восстановления – около шести месяцев".

Напомним, что сегодня утром Беседин был доставлен чартерным рейсом из Глазго, где проходил матч сборной, в Киев. Ранее сообщалось, что защитник сборной Швеции Маркус Даниэльссон разговаривал с Бесединым и извинился перед Артемом еще в раздевалке после финального свистка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Евро-2020 травмы Артем Беседин
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 16:42
Головне зараз побажати Артему здоров'я, а чи зможе грати за збірну, за "Динамо", і тд, вже питання другорядне. В першу чергу, зараз важливо одужати.
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.06.2021 в 16:41
КАПЕЦЬ! Рік дискваліфікації і тільки почав відновлювати свою форму півроку простою знов... А після важких травм, як правило, важче відновлюватись
Ответить
+1
0
avatar
Stuntriding (Киев)
30.06.2021 в 16:35
Компенсацию выплатит УЕФА.Но это не ускорит лечение.Здоровья Артёму!!!Как бы не говорили о его игре, но никогда ноги не прятал и не боялся играть кость в кость!!!
Ответить
+3
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
30.06.2021 в 16:34
Здоровья и быстрого восстановления
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 16:18
Пускай швед оплачивает лечение Беседина. До задницы его извинения.
Ответить
+3
0
очстарчер (Одесса)
30.06.2021 в 16:11
Очень жаль парня. И не надо смешивать отношение к нему как спортсмену и как к человеку, глядя через призму забитых и не забитых голов, по человечески надо пожелать ему здоровья.
Ответить
+8
0
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 16:43
Вірно. Яким би футболістом він не був, треба побажати йому одужання.
Ответить
+2
0
avatar
Динамист (Киев)
30.06.2021 в 16:04
Вот начудил делов.Я считаю за такие мансы, сборная Швеции должна пропачивать компенсацию и игроку и клубу
Ответить
+4
0
Lviv1256 (Львів)
30.06.2021 в 15:54
Бажаю якнайшвидшого виздоровлення !!! А в збірну дорога відкрита для всіх, якщо, звичайно, заслуговує, а не по різних мутках...
Ответить
+4
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 15:46
Свою задачу перед страной выполнил Артем.Но в сборную его брать больше не нужно.Яремчук,Долбик и возможно Кулач.Здоровья!!!
Ответить
+1
-6
ZSTV1223 (Черкаси)
30.06.2021 в 16:10
Долбик ???
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 16:19
Сам ты долбик, фамилии выучи, бестолочь.
Ответить
+3
0
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 16:46
Ну так мова не йде зараз про його ігрові якості.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...