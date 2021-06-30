Левченко: Может быть, мы не играем в такой футбол, как все от нас ждут, но это наш стиль

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался о победе национальной команды над Швецией (2:1, от) в 1/8 финала Евро-2020.

"Это великолепный матч, эмоции переполняют, я не могу поверить, что мы в четвертьфинале, это историческое событие и я всех с этим поздравляю. Здорово, что ребята сегодня проявили характер, мы смотрели на них и наслаждались, наслаждались их бойцовскими качествами. Это очень интересный матч, в плане того, как мы его начали – тактическая схема была непредсказуемая.

Зинченко играл так, как играет в Манчестер Сити – отдает ближайшему, не теряет мячи. Стоит отметить роль Шапаренко, в первом тайме, он здорово перемещался слева направо, двигался, принимал нестандартные решения. У Яремчука был один момент, а так его шведы полностью перекрыли. У нас на 60-й–70-й минуте многие ребята просели, им было тяжело. Удаление игрока шведской сборной сыграло нам на руку.

Ярмоленко наш лидер, великолепную передачу отдал на Зинченко. Сегодня Ярмоленко весь матч отбегал, никаких претензий к нему. Зинченко забил великолепный гол с левой ноги и его празднование о многом говорит, то, что он выплеснул все эмоции, показал, что послушайте, закройте все рты, что мы играем как можем, мы стараемся для вас и я думаю, это правильно. Бущан здорово сыграл, стоит его снова выделить. Если говорить о льве матча – то это все ребята, но Бущан снова вытаскивал, он стоял и высматривал, куда могут ударить шведы.

Наша сборная пыталась контролировать матч, но не всегда получалось, шведы выбегали очень быстро, легко и здорово, что наши ребята умели вернуться, успевали вернуться и это помогало нам отбиваться от шведов. Как мне показалось, у нас были разрывы в начале первого тайма. Когда мы начинали быстро выходить – у нас больше «клеилась» игра. Бущан очень здорово играет этот турнир, он один из самых стабильных игроков на этом турнире и он реально вытаскивает нас, спасает.

Шведы прибавили во втором тайме. Коллективные действия нас сегодня спасли. Сегодня должно было находиться одиннадцать львов на поле, так и произошло. Даже с теми ошибками, которые сегодня у нас были – мы здорово играли. Мы вытащили этот матч на морально-волевых и на травме Беседина. Мы в психологическом плане реально на коне. Забарный проводит великолепный турнир, без каких либо всплесков, очень ровно играет и для восемнадцатилетнего парня – это просто феноменально. Даниэльссон играл очень здорово, никаких претензий к нему не может быть, до красной карточки, он был первым на мяче, он шел в стык. Довбык мне очень нравится, его движения, его брутальность, его наглость, это тот нападающий, который легко разворачивается, ускоряется, толкается. Довбык пришел, увидел, победил. Зинченко забил, отдал шикарную передачу и был на своем месте. Мы, может быть, не играем в такой футбол, как все от нас ждут, как ждет Украина, как ждут люди в Европе, но так как мы играем – это наш стиль. Может быть, было не так красиво, но сегодня у нас был рисунок. Хоть Зинченко и часто играл назад, но я считаю, что он здорово сыграл", - сказал Левченко.