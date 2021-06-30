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Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Швеция
Второе место в голосовании занял Георгий Бущан
footballua.tv
Вчера, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция.
Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Алексндру Зинченко, который набрал 35% голосов.
Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (21%) и Николай Шапаренко- 14%.
Отметим, что свою награду автор гола и результативной передачи отдал Артему Беседину, который в столкновении с защитником соперника получил травму.
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