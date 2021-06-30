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Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Швеция

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Второе место в голосовании занял Георгий Бущан

Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Швеция

footballua.tv

Новина українською

Вчера, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция. Подопечные Андрея Шевченко в овертайме обыграли соперника со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Алексндру Зинченко, который набрал 35% голосов.

Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (21%) и Николай Шапаренко- 14%.

Отметим, что свою награду автор гола и результативной передачи отдал Артему Беседину, который в столкновении с защитником соперника получил травму.

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В статье: Украина Швеция Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 18:23
Молодец, особенно спасибо за пас на Довбика.
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0
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 18:09
Заслужил!
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 17:39
Ой, та лев, лев.. С Англией посмотрим на этого льва с Жидомира..
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0
-5
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 17:46
А с Англией уже результат не важен
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+1
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.06.2021 в 18:08
шо, мокшанська сволота, кінчив прикидатися, що за Україну вболіваєш, обдрисцяв трусішкі вночі?
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+2
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 17:35
Лев с Житомира!
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0
-2


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