Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Швеция

Вчера, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 Украина - Швеция. Подопечные Андрея Шевченко в овертайме обыграли соперника со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Алексндру Зинченко, который набрал 35% голосов.

Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (21%) и Николай Шапаренко- 14%.

Отметим, что свою награду автор гола и результативной передачи отдал Артему Беседину, который в столкновении с защитником соперника получил травму.