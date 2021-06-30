Степаненко: Все может случиться. Наша задача - играть до конца, верить в победу и идти вперед

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился впечатлениями после победы над Швецией (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

"Мы очень серьезно готовились к этой игре. Сборная Швеции подарила нам шанс выступить в плей-офф чемпионата Европы, за что мы ей очень благодарны. Мы хотели выложиться на полную и сделать так, чтобы страна нами гордилась.

Наша диаспора сегодня была на стадионе. Большое спасибо всем людям, которые пришли. Они просто молодцы, гнали нас вперед, поддерживали, добавляли нам сил. Замечательная атмосфера!

Как мы сейчас видим, футбол непредсказуем. Например, Швейцария прошла Францию. Все может случиться. Наша задача - играть до конца, верить в победу и идти вперед. А там уже как решит судьба", - сказал Степаненко.