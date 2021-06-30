Сборная Украины прибыла в Рим на матч с Англией - ФОТО

Сборная Украины прибыла в Рим, где состоится матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Перелет из Глазго длился ровно три часа.

В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Состав сборной Украины (по номерам):

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22 . Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

Делегация расположилась в отеле Parco dei Principi. Пятизвездочные апартаменты, выбранные оргкомитетом Евро для участников чемпионата, расположенные рядом со знаменитым парком «Вилла Боргезе».

Первая тренировка в месте проведения четвертьфинала чемпионата Европы состоится завтра вечером. Сине-желтые будут готовиться на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.