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Бышовец: Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

В Росси недовольны вступлениями своей национальной сборной

Бышовец: Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было

Новина українською

Экс-наставник сборной России и игрок киевского "Динамо" Анатолий Бышовец сравнил развитие футбола в России и Украине.

– Какие моменты в украинском футболе российскому стоило бы перенять? Почему у них такой результат, а наши выступили так, как мы все недавно увидели?

– Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского "Динамо".

Вопрос подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское "Динамо" становится чемпионом в Украине, опережая донецкий "Шахтер", у которого несколько другой подход.

Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017 годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось.

И, главное, перспектив каких-то не видно. Допустим придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре.

Ну, был такой тренер, который брался за такие задачи, – Бышовец Анатолий Федорович, который в короткое время подготовил олимпийскую сборную для турнира среди профессионалов. Но сегодня, боюсь, найти такого человека, как я, будет очень сложно. Поэтому мы решение технического комитета РФС воспримем как разумное.

А вообще, Ловчев сказал, что гордый человек при таком результате сам уходит. А я бы заменил слово "гордый" на слово "приличный". Де Бур вон из сборной Голландии ушел.

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В статье: Украина Россия Анатолий Бышовец
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Комментарии (3)
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demiurg (Одесса)
01.07.2021 в 23:52
"У Россі незадоволені вступами своєї національної збірної" - редакція, ви не могли би пояснити, у якого Россі, і куди вступала його національна збірна?
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.07.2021 в 23:17
Ихтамнеты с коронами на головах и "величием" в штанах.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.07.2021 в 23:17
А чего ты тогда слинял туда? :)
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