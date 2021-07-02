Чем удивлять Англию: два-три опорника, возможно, Зубков, и просто не выпускать Миколенко

Английская пресса и футбольные специалисты явно недооценивают сборную Украины. Точнее, считают эту команду максимально удобным для коллектива Саутгейта оппонентом. Среди игроков отдают дань Андрею Ярмоленко и Александру Зинченко. Чуть меньше говорят о Руслане Малиновском, ведь у полузащитника "Аталанты" турнир в целом не задался. А наибольшую силу видят в тренерском штабе. Журналист The Independent Джейми Брейдвуд даже назвал Андрея Шевченко "тактическим хамелеоном".

Действительно, если тягаться с англичанами в плане индивидуального мастерства, шансов на успех будет крайне мало. Их было бы немного и против Швеции, ведь даже ее игроки индивидуально сильнее украинских. Спасение может быть в тактике. Против шведов тренерский штаб применил несколько сюрпризов, которые дали результат. А что нужно против Англии? Попробуем проанализировать черты "тактического хамелеона".

Отбор к Евро-2020 Украина успешно преодолела в формации 4-3-3, но в начале 2021-го года резко перестроилась на игру с тремя центральными защитниками. Удалось добыть почетную ничью с Францией, но затем был сбой в матчах с финнами и Казахстаном. Такая модель частично наигрывалась и в товарищеских матчах, предшествовавших Евро-2020. Поэтому турнир Украина начинала, добротно запутав даже отечественных экспертов.

Но все же в первом матче чемпионата Европы было использовано 4-3-3. Стартовый состав не стал неожиданностью, ничего не изменилось и после ранней замены Зубкова на Марлоса (из-за травмы). Меняться тактически Украина начала только после 60-й минуты, когда Нидерланды вели в счете 2:0. С 4-3-3 Украины перестроилась на 4-2-3-1, в пару к Сергею Сидорчуку вышел Николай Шапаренко, Александр Зинченко сместился из центра на левый фланг полузащиты, а Руслан Малиновский высунулся из зоны правого центрального полузащитника в позицию под нападающим. Так Украина и доиграла этот матч, избежав игрового позора. По итогам осталось неоднозначное впечатление, но явно было вынесено уроки относительно Шапаренко и Зинченко. Что их универсальные функции можно использовать для разнообразия.

Так Украина начинала матч против сборной Нидерландов. Обратите внимание на сдвоенный левый фланг, где должны были плотно работать Зубков и Зинченко. Выход Марлоса не должен был менять структуру, но явно повлиял на показатели ТТД сборной Украины. В итоге, играть с претензиями на успех сине-желтые начали только после обратной замены Марлоса на Шапаренко и перестройки на формацию 4-2-3-1 / скриншот - whoscored

Примерно с этого времени Украина изменила свою тактику в матче с Нидерландами / скриншот - InStat

Против Северной Македонии Украина должна была действовать с позиции силы. Матч начали с 4-3-3 и мощно отыграли первый тайм. "Новинкой" на второй тайм стала точечное изменение позиций Зинченко и Шапаренко. Первый из левого полу-флангу перешел на правый, второй – с правого на левый. Тарас Степаненко все это время оставался глубинным опорником, классической "шестеркой". Трудно сказать, почему начались игровые проблемы у Украины. Но они начались, и тренерский штаб должен был реагировать тактическими перестройками. В районе 70-й минуты Украина переформатировалась на 4-2-3-1. Александр Зинченко опустился на одну линию к Тарасу Степаненко (неудивительно, что игрок "Манчестер Сити" стал одним из лидеров по показателям отбора мяча – это была одна из его прямых функций во втором тайме), Николай Шапаренко пошел туда, куда обычно выдвигался Руслан Малиновский – на позицию под нападающим. Но это не дало особого результата в плане контроля над игрой, поэтому пришлось делать еще одну перестройку: теперь уже Зинченко ушел на левый фланг полузащиты, Шапаренко опустился в опорную зону, а Малиновский выдвинулся вперед. Успокоить игру удалось в такой формации после выхода на поле Сидорчука вместо Шапаренко – в районе 78-й минуты.

Украина начинала матч с Северной Македонией в явно атакующей модели. Обратите внимание, что на этот раз, в отличие от матча с Нидерландами, не было "сдвоенных" флангов. Ярмоленко и Малиновский выдвигались высоко – почти на одну линию с Яремчуком, Зинченко должен был работать между линиями, Шапаренко начинал матч с уклоном на левый фланг. Тарас Степаненко был полностью лишен необходимости подключаться к атакам. Ему предстояло закрывать опорную зону, от работы в которой были освобождены Зинченко и Шапаренко, а также страховать центральных защитников. Фланговые защитники выдвинуты вперед, для них освобождены зоны путем смещений вингеров к центру. В первом тайме это все работало на отлично, Украина показала один из лучших атакующих перформансов в эпоху Шевченко. Но после перерыва случился сбой / скриншот - whoscored

Против Австрии не работало вообще ничего. Почти весь матч Украина действовала в формации 4-3-3 с точечными заменами по позициям игроков. 4-4-2 имели место где-то в районе 85-й минуты. Александр Зинченко опустился на позицию классического левого защитника, в опорной зоне Сидорчуку должен был помогать Марлос. Никакой выгоды из этого не было, хотя Зинченко в роли левого бека тренерский штаб сборной взял на карандаш.

Две "сдвоенные" зоны сборной Украины в матче с Австрией. Центральный нападающий Яремчук был отрезан от команды, за опорную зону отвечал один только Сидорчук, который, как и остальная команда, не справился со своей задачей. Австрия хорошо изучила Украины и перекусила все ее попытки удивить тактикой / скриншот - whoscored

Украина - Швеция. Пожалуй, лучший матч в каденции Андрея Шевченко в плане тактических экспериментов. Кое-кто обвиняет тренерский штаб в отклонении от курса атакующего футбола, но таковым можно ответить, что это были жертвы ради результата. Украина начала и большинство игрового времени (а матч длился 120 минут) действовала в формации 3-5-2. Перестроение на 3-4-3 произошло лишь после удаления в составе соперника.

Зинченко и Караваев выполняли роли латералей – отвечали за целый фланг. Тарас Степаненко действовал так глубоко, что иногда, когда Зинченко и Караваев опускались за линию мяча, структура Украины выглядела с шестью защитниками. Шапаренко на этот раз не был обременен смещениями на фланг и действовал строго в опорной зоне рядом с Сидорчуком. Затем эту роль принял Малиновский. Андрей Ярмоленко с фланга ушел в центр нападения в пару к Роману Яремчука.

С 3-5-2 на 3-4-3 в матче со Швецией / скриншот - InStat

Изменения произошли в овертайме. Сидорчук с Макаренко предоставили опорной зоне ширину, центрбэк Кривцов иногда оказывался в зоне глубинного опорника, Малиновский с Цыганковым выдвинулись вперед и должны были постоянно смещаться в центр, помогая нападающему Беседину / Довбику. Латерали, как и раньше, работали по всему флангу.

На карте усредненных позиций четко виден план сборной Украины закрывать всю ширину поля. Яремчуку не позволяли повторить ошибку предыдущего матча – ему велели опускаться вглубь или для поисков мяча, или для создания первого эшелона прессинга / блока. В целом, нападающий не был заметен в матче, но выполнил большой объем черновой работы. На правом фланге Ярмоленко, Караваев и Сидорчук образовывали треугольник, а на противоположной стороне Зинченко, Шапаренко и Яремчук выстраивались почти в одну горизонтальную линию. Это позволяло избегать забегов за спины, а также позволяло команде мобильно садиться за линию мяча при позиционных атаках соперника / скриншот - whoscored

Наверное, нечто подобное мы увидим и в матче с Англией. Однако нужно будет насытить зону не только фактическим наличием в опорной зоне двух номинальных опорных полузащитников, но и сориентировать их функции на четкую разрушительную работу перед своей штрафной, где иногда хозяйничали шведы (вспоминаем гол Форсберга). Позиция левого полузащитника будет зависеть от функционального состояния того или иного футболиста. Малиновский, по словам членов тренерского штаба, готов не на сто процентов, поэтому можно ожидать выход в основе свежего Зубкова, который восстановился после повреждения. Также с уклоном на этот фланг, скорее всего, будет действовать Николай Шапаренко.

Ну и прогнозируем, что Миколенко снова останется в запасе, а позицию левого защитника / латераля закроет Александр Зинченко. Англию Украине нужно встречать низким блоком, плотность в опорной зоне позволит уменьшить давление на защитников. Очень важно, чтобы не менее эффективно, чем против шведов (а тогда он выдал супер-матч), сыграл Николай Матвиенко. Безошибочная работа в защите позволит Украине не рассыпаться и как можно дольше сохранять шансы на положительный результат.

Важно также, насколько хорошо игроки успели восстановиться после изнурительного матча 1/8-й. Ведь кроме Малиновского, были проблемы у Ярмоленко. Точно не сыграет Беседин. Но значит ли это, что свой шанс получит Артем Довбик? Он забил решающий гол в ворота сборной Швеции, хотя если бы не злополучное стечение обстоятельств, то, вероятно, даже не появился бы на поле.

Шевченко консерватор до поры до времени. Когда же "петух клюет", тренерский штаб сборной Украины прибегает к экспериментам. Но вряд ли решится выпустить Довбика со старта. Хотя по тягучей плотной игре на результат, которая вырисовывается с англичанами, он был бы даже полезнее Яремчука. Да и психологично парень сейчас на подъеме. Иногда это даже важнее, чем физические кондиции.

Главное же в этом матче - не результат. Главное сыграть достойно, вернуться домой под аплодисменты.