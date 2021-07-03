Бущан: Хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает

Голкипер сборной Украины и "Динамо" Георгий Бущан дал комментарий перед матчем 1/4 Евро-2020 с Англией:

"Сначала у нас была первая Лига чемпионов – мы там набили себе шишек. Потом была очень нервная концовка внутреннего сезона, и там мы тоже получили определенный опыт. И это нам очень помогло на Евро. Уже на этом турнире чувствуется, что у ребят есть стержень и есть знания.

Конечно, хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает. Но та Лига чемпионов, та Лига Европы, та концовка сезона дали серьезный толчок для роста. Я вижу, как парни растут, и мне очень нравится видеть, насколько грамотно они действуют в определенных моментах", – сказал Бущан.