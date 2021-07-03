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Бущан: Хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает
Вратарь рассказал о своем опыте
uaf.ua
Голкипер сборной Украины и "Динамо" Георгий Бущан дал комментарий перед матчем 1/4 Евро-2020 с Англией:
"Сначала у нас была первая Лига чемпионов – мы там набили себе шишек. Потом была очень нервная концовка внутреннего сезона, и там мы тоже получили определенный опыт. И это нам очень помогло на Евро. Уже на этом турнире чувствуется, что у ребят есть стержень и есть знания.
Конечно, хочется, чтобы команда играла вообще без ошибок, но такого не бывает. Но та Лига чемпионов, та Лига Европы, та концовка сезона дали серьезный толчок для роста. Я вижу, как парни растут, и мне очень нравится видеть, насколько грамотно они действуют в определенных моментах", – сказал Бущан.
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