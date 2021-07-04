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Национальная сборная Украины

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Ребров: Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но цифры на табло известны

Ребров: Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли

Фото: fradi.hu

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат "сине-желтых" в противостоянии с Англией:

" - Сергей Станиславович, 0:4 — это много?

- Конечно. Я бы не сказал, что против Англии мы плохо играли. Просто соперник использовал все свои моменты, особенно хорошо себя проявив на первых минутах таймов. Кто-то из известных англичан только что написал, что сейчас сборная их страны слишком сильна. Я с ним согласен.

За весь турнир, в пяти матчах, британцы не пропустили ни одного мяча, и это говорит о многом. На мой взгляд, сборная Англии — один из главных претендентов на победу в чемпионате Европы. Вместе с Италией.

- Смазанный дебют матча — следствие волнения?

- Сложно сказать. Думаю, это просто сила соперника, который оказался агрессивнее в решающих эпизодах игры. Два гола Украина пропустила после стандартов, три — после ударов со второго этажа.

В этом компоненте англичане оказались намного сильнее, но они всегда отличались умением вести борьбу на втором этаже. Хотя, считаю, в этом поединке даже превзошли себя.

Я не думаю, что это недостаток внимания, концентрации. Мы уступали в антропометрии, и соперник это хорошо понимал, поэтому больше лез на ворота при подачах. Ну и само исполнение стандартов было на высочайшем уровне.

- Травма Сергея Кривцова сильно нарушила план сборной Украины на игру?

- Безусловно. Хотя мы перестроились и стали лучше контролировать мяч, чаще подходить к штрафной площади соперника. Однако Кривцова и не хватало потом, когда пошли эти роковые стандарты.

Вообще, это была чисто позиционная игра с обеих сторон. Контратак практически не было. Команды быстро возвращались в свои позиции, а такую оборону было тяжело вскрывать. С игры моментов почти не было. Но я повторюсь, что сборная Украины достаточно неплохо выглядела в организации такой игры", - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина Англия Евро-2020
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Комментарии (2)
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tolina-ystas (Краматорск)
04.07.2021 в 13:17
Если это не плохо то,что тогда плохо.....
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Американец 2000
04.07.2021 в 12:49
Ешё одно чудо с динамовским сердцем становится в очередь ((((((
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