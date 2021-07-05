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Шаг до юбилея. Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

Впереди только Анатолий Тимощук, Андрей Шевченко и Руслан Ротань

Шаг до юбилея. Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Андрей Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины. Данным поединком стал матч против Англии (0:2) в ¼ финала Евро-2020.

Таким образом, Ярмоленко вышел на чистое четвертое место в рейтинге гвардейцев сборной.

На данный момент больше 100 матчей провели лишь три футболиста - Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).

41-м в составе сборной Украины поединок с Англией стал для Сергея Сидорчука и Николая Матвиенко. Оба игрока догнали в реестре Руслана Малиновского, который находится на 30-й позиции.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
05.07.2021 в 20:48
Надеюсь побьет рекорд Шевы.Лучший игрок в истории после Шевы.Лидер и настоЯщий боец!50 голов нужно забить!Минимум
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+3
-1


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