Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаг до юбилея. Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины
Впереди только Анатолий Тимощук, Андрей Шевченко и Руслан Ротань
Фото Павла Кубанова - УАФ
Андрей Ярмоленко провел свой 99-й матч за
Таким образом, Ярмоленко вышел на чистое четвертое место в рейтинге гвардейцев сборной.
На данный момент больше 100 матчей провели лишь три футболиста - Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).
41-м в составе сборной Украины поединок с Англией стал для Сергея Сидорчука и Николая Матвиенко. Оба игрока догнали в реестре Руслана Малиновского, который находится на 30-й позиции.
Популярное сейчас
- Иван Яремчук: Цыганкова у нас чуть ли не причисляют к лику святых
- Десна приступила к тренировкам, на просмотре пять игроков
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Ярмоленко не позволил Яремчуку подать руку Магуайру – в Англии возмущены действием Андрея
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО