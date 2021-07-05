Шаг до юбилея. Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины

Андрей Ярмоленко провел свой 99-й матч за сборную Украины . Данным поединком стал матч против Англии (0:2) в ¼ финала Евро-2020.

Таким образом, Ярмоленко вышел на чистое четвертое место в рейтинге гвардейцев сборной.

На данный момент больше 100 матчей провели лишь три футболиста - Анатолий Тимощук (144 матча), Андрей Шевченко (111) и Руслан Ротань (100).

41-м в составе сборной Украины поединок с Англией стал для Сергея Сидорчука и Николая Матвиенко. Оба игрока догнали в реестре Руслана Малиновского, который находится на 30-й позиции.