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Банада: Попасть в сборную Украины? Все в моих руках, ногах и голове
Хавбек не теряет надежды на вызов в сборную
Фото: ФК Александрия
Полузащитник Евгений Банада, который этим летом перешел из "Александрии" в "Металлист", порассуждал о своих шансах сыграть за
— Приблизительно в сезоне 2018/19 появились слухи о твоем потенциальном вызове в сборную Украины. Надеялся на приглашение?
— Не буду скрывать – было такое. К тому же сезон получился хорошим (9 голов в УПЛ – прим.). Хотелось получить приглашение, да и сейчас хочется.
В сборную нужно стремиться попасть. Прекрасно понимаю, что время не стоит на месте, но все в моих руках, ногах и голове.
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