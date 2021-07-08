Банада: Попасть в сборную Украины? Все в моих руках, ногах и голове

Полузащитник Евгений Банада, который этим летом перешел из "Александрии" в "Металлист", порассуждал о своих шансах сыграть за сборную Украины .

— Приблизительно в сезоне 2018/19 появились слухи о твоем потенциальном вызове в сборную Украины. Надеялся на приглашение?

— Не буду скрывать – было такое. К тому же сезон получился хорошим (9 голов в УПЛ – прим.). Хотелось получить приглашение, да и сейчас хочется.

В сборную нужно стремиться попасть. Прекрасно понимаю, что время не стоит на месте, но все в моих руках, ногах и голове.