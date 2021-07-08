  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Банада: Попасть в сборную Украины? Все в моих руках, ногах и голове
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Банада: Попасть в сборную Украины? Все в моих руках, ногах и голове

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек не теряет надежды на вызов в сборную

Банада: Попасть в сборную Украины? Все в моих руках, ногах и голове

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник Евгений Банада, который этим летом перешел из "Александрии" в "Металлист", порассуждал о своих шансах сыграть за сборную Украины.

— Приблизительно в сезоне 2018/19 появились слухи о твоем потенциальном вызове в сборную Украины. Надеялся на приглашение?

— Не буду скрывать – было такое. К тому же сезон получился хорошим (9 голов в УПЛ – прим.). Хотелось получить приглашение, да и сейчас хочется.

В сборную нужно стремиться попасть. Прекрасно понимаю, что время не стоит на месте, но все в моих руках, ногах и голове.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Металлист (Харьков) Евгений Банада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...