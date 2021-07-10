Кривцов о матче с Англией: Да, есть у нас слабое место – это стандарты

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о четвертьфинальном матче Евро-2020 с Англией (0:4), в котором команда играли в три защитника.

– В марте Андрей Шевченко наигрывал схему с тремя центрбеками, но в итоге от нее отказался, и даже с Нидерландами играли в привычной расстановке. Тренерский штаб как-то объяснял свои решения?

– Нет, ничего не объясняли. Я думаю, это современная тенденция – игра в три центрбека. Скорости в футболе постоянно растут. Считаю, это было правильным – попробовать играть по этой схеме, чтобы для нас она не была какой-то новинкой.

Но выбор схемы с четырьмя защитниками – прерогатива тренерского штаба. Они не должны объяснять, а мы не должны спрашивать, почему так. Это их решение, мы должны быть с ним полностью согласны.

– Насколько уверенно вы себя чувствуете в системе игры с тремя центрбеками?

– Конечно, это не так комфортно, как в схеме с четырьмя защитниками. Хоть мы и сыграли несколько игр, все равно эта схема для нас достаточно новая. Я думаю, те же итальянцы эту формацию шлифовали не один десяток матчей, чтобы довести ее до совершенства.

Мы неплохо играли в схеме с тремя центрбеками в матчах с Францией и Швецией. С Англией может быть тоже получилось бы сыграть хорошо, но все спутал быстрый пропущенный гол. Во втором тайме тоже быстро пропустили, это сломало игру. Но потенциал у сборной с этой формацией есть.

– Каким был план на игру в матче с Англией?

– Тренерский штаб просил нас играть в свой футбол, контролировать мяч. Играть так, как мы умеем, несмотря на результат. Нельзя сказать, что мы тупо били мяч вперед и старались там зацепиться. Нет, старались за счет конструктивной игры и комбинаций выходить из обороны. Но на сегодняшний день, конечно, сборная Англии сильнее, чем сборная Украины.

– Давайте разберем эпизод с первым голом Кейна. Что там произошло?

– Наверно, это больше моя ошибка. Стерлинг немного убрал мяч под себя, в этих эпизодах принято поджимать, забирать пространство у нападающего. Я на автомате сделал эти два шага вперед, не подумал, что партнеры не могут так быстро прочитать мои мысли. Получилось, что я вышел, а они остались. Я оказался в полупозиции: и офсайда нет, и помешать удару Кейна я уже не могу.

– С кем было сложнее – с мощным Кейном или юрким Стерлингом?

– Они все время менялись. Кейн уходил в глубину, к нам приходил Стерлинг, другие атакующие футболисты. У англичан топ-футболисты, выделить кого-то одного было бы неправильным.

– Украина дважды пропустила после стандартов в матче с Англией. Это наше слабое место?

– Несмотря на быстрый гол, первый тайм закончился со счетом 1:0 в пользу Англии. Да, есть у нас слабое место – это стандарты. Плюс – два очень быстрых гола. Еще из раздевалки не вышли, а счет уже 0:3. Тяжело было вернуться в эту игру. Это футбол, нельзя говорить, что где-то не повезло. В каких-то эпизодах допускали командные ошибки, где-то индивидуально ошибались. Все это привело к поражению.