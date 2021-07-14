Довбик — единственный представитель УПЛ, который забил на Евро-2020, у игроков Серии А - 37 голов

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик – единственный представитель УПЛ, который отметился забитым голом на Евро-2020 .

Гол форварда на последней минуте овертайма принес сборной Украины победу над Швецией (2:1), и историческую путевку в четвертьфинал турнира.

Столько же голов забили представители чемпионатов Шотландии, Чехии, Венгрии, Турции, Словакии и Китая.

Лидером по забитым голам стали представители итальянской Серии А, которые забили на турнире 37 голов. Футболисты из чемпионата Англии отметились 32 голами, а Германии — 28.

Автоголы в этой статистике не учитывались.