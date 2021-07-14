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Национальная сборная Украины

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Довбик — единственный представитель УПЛ, который забил на Евро-2020, у игроков Серии А - 37 голов

Национальная сборная Украины
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В лидерах - представители чемпионатов Италии, Англии и Германии

Довбик — единственный представитель УПЛ, который забил на Евро-2020, у игроков Серии А - 37 голов

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик – единственный представитель УПЛ, который отметился забитым голом на Евро-2020.

Гол форварда на последней минуте овертайма принес сборной Украины победу над Швецией (2:1), и историческую путевку в четвертьфинал турнира.

Столько же голов забили представители чемпионатов Шотландии, Чехии, Венгрии, Турции, Словакии и Китая.

Лидером по забитым голам стали представители итальянской Серии А, которые забили на турнире 37 голов. Футболисты из чемпионата Англии отметились 32 голами, а Германии — 28.

Автоголы в этой статистике не учитывались.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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