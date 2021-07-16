  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Каждый тренер мечтает работать со сборной своей страны
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Каждый тренер мечтает работать со сборной своей страны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Возможно, такая возможность представится и Сергею Станиславовичу

Ребров: Каждый тренер мечтает работать со сборной своей страны

fradi.hu

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в эфире подкаста Ukraine+Football высказался о возможной работе со сборной Украины.

"Думаю, что каждый тренер мечтает работать в национальной команде своей страны. Нужно подходящее время для этого. Ты никогда не знаешь, что случится в будущем.

Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. Тоже самое и со мной.

Я наслаждаюсь работой в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем.

Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь.

Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной", – сказал Ребров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
16.07.2021 в 20:48
Классный был форвард, скромный, порядочный! У него большое будущее и в тренерской деятельности. Не сомневаюсь, что он будет и главным в сборной.
Ответить
+2
-1
avatar
2.dc (Николаев)
16.07.2021 в 20:47
Слова Реброва, как иллюстрация к поговорке "Дыма без огня не бывает" ... )
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...