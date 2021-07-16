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Ребров: Каждый тренер мечтает работать со сборной своей страны
Возможно, такая возможность представится и Сергею Станиславовичу
fradi.hu
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров в эфире подкаста Ukraine+Football высказался о возможной работе со
"Думаю, что каждый тренер мечтает работать в национальной команде своей страны. Нужно подходящее время для этого. Ты никогда не знаешь, что случится в будущем.
Я уверен, что Андрей Шевченко хотел бы работать каждый день. Он – молодой тренер. Для него важно найти клуб, чтобы работать в нем каждый день. Тоже самое и со мной.
Я наслаждаюсь работой в таком ритме. И я не знаю, что будет в будущем.
Возможно, через несколько лет у меня будет возможность поработать в сборной Украины. Но сейчас я наслаждаюсь ежедневной работой. Это моя жизнь.
Для меня это разные вещи – работа в клубе и работа в сборной", – сказал Ребров.
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