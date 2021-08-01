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Малдера: Наша работа с УАФ сегодня официально завершается

Национальная сборная Украины
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Итальянский специалист вслед за Шевченко покинул сборную

Малдера: Наша работа с УАФ сегодня официально завершается

Новина українською

Помощник Андрея Шевченко в национальной сборной Украины Андреа Малдера сообщил, что покидает работу в структуре УАФ.

"Наша работа с УАФ сегодня официально завершается.

Благодарю всех футболистов, персонал (за постоянное проявление уважения), президента и ассоциацию за прекрасную возможность, которая у нас была. Но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.

Я отдал все, и получил многое в ответ. Ты будешь в моем сердце и на коже навсегда", – написал Малдера в своем инстаграме.

Напомним, ранее Малдера сделал себе на теле тату с украинской символикой.

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В статье: Украина Андреа Малдера
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