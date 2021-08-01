Малдера: Наша работа с УАФ сегодня официально завершается

Помощник Андрея Шевченко в национальной сборной Украины Андреа Малдера сообщил, что покидает работу в структуре УАФ.

"Наша работа с УАФ сегодня официально завершается.

Благодарю всех футболистов, персонал (за постоянное проявление уважения), президента и ассоциацию за прекрасную возможность, которая у нас была. Но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.

Я отдал все, и получил многое в ответ. Ты будешь в моем сердце и на коже навсегда", – написал Малдера в своем инстаграме.