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Малдера: Наша работа с УАФ сегодня официально завершается
Итальянский специалист вслед за Шевченко покинул сборную
Помощник Андрея Шевченко в национальной сборной Украины Андреа Малдера сообщил, что покидает работу в структуре УАФ.
"Наша работа с УАФ сегодня официально завершается.
Благодарю всех футболистов, персонал (за постоянное проявление уважения), президента и ассоциацию за прекрасную возможность, которая у нас была. Но прежде всего хочу поблагодарить болельщиков и людей, которые всегда заставляли меня чувствовать себя как дома.
Я отдал все, и получил многое в ответ. Ты будешь в моем сердце и на коже навсегда", – написал Малдера в своем инстаграме.
Напомним, ранее Малдера сделал себе на теле тату с украинской символикой.
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