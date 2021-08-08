Аль-Айн опроверг, что Ребров может уйти в случае приглашения со сборной

Завтра все узнаем, не все тут сходится пока, уверен в том, Что Павелко договорился с Ребровым, и он тоже хочет стать главным тренером нашей сборной, наверняка Ребров предпринимал попытки разорвать контракт, другой вопрос не было никакой официальной инфо что контракт разорван, и им нет смысла держать тренера который не хочет их тренировать. Может вопрос в компенсации будет стоять