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Аль-Айн опроверг, что Ребров может уйти в случае приглашения со сборной

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Тренер столкнулся со сложностями

Аль-Айн опроверг, что Ребров может уйти в случае приглашения со сборной

Фото: FootBoom / Автор: неизвестен

Новина українською

"Аль-Айн" отклонил запрос Украинской ассоциации футбола о переходе наставника Сергея Реброва к работе в сборной Украины.

Как сообщают арабские СМИ, "Аль-Айн" отрицает, что в контракте Реброва существуют условия отступных, позволяющие тренеру уйти в случае приглашения со сборной.

Клуб также сообщает, что украинский коуч не обращался к руководству с официальным запросом об уходе. У него по-прежнему есть действующий контракт и он будет готовить "Аль-Айн" к старту сезона в ОАЭ.

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В статье: Сергей Ребров Национальная сборная Украины Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
alittihad.ae

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Комментарии (11)
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Алекс1955 (Донецк)
08.08.2021 в 18:57
ОПА. Цирк продолжается. Рабыня Изаура (кто помнит) нервно курит в стороне. Т.е. Маркевич уже принципиально не будет, Реброва не отпускают арабы. Кто же? Как там в "Мушкетерах" "...Имя, сестра, имя!..." Сколько там кумовьев у Павелко?
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MaximSK (Киев)
08.08.2021 в 18:51
Может Маркевич обманул нас, и в итоге он станет главным тренером, чтобы удивить всех завтра. Изначально казалось сомнительным что Реброва так легко отпустят арабы, они же не дураки
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0
0
SportStats (Одесса)
08.08.2021 в 19:01
Арабы говорят что и сам Ребров как бы.... "Клуб также сообщает, что украинский коуч не обращался к руководству с официальным запросом об уходе."
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+1
0
MaximSK (Киев)
08.08.2021 в 19:21
Завтра все узнаем, не все тут сходится пока, уверен в том, Что Павелко договорился с Ребровым, и он тоже хочет стать главным тренером нашей сборной, наверняка Ребров предпринимал попытки разорвать контракт, другой вопрос не было никакой официальной инфо что контракт разорван, и им нет смысла держать тренера который не хочет их тренировать. Может вопрос в компенсации будет стоять
0
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simargl (Чернигов)
08.08.2021 в 18:51
И что ж в итоге??? Ушел не ушел ??? Ромашка какая-то...
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
08.08.2021 в 18:42
Хотелось бы услышать самого Сергея, а не миронов, павелок и прочих сволочей
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
08.08.2021 в 18:42
б..л...ский бардак в УАФ продолжается.
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+2
0
Indiana Jones (Харьков)
08.08.2021 в 19:21
На одном ресурсе прочитал, что Ребров уже в Киеве, прилетел рейсом из Франкфурта
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0
0
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Spokoynо (Київ)
08.08.2021 в 18:38
Мало того, що призначать фізрука, так вони ще за нього гроші арабам заплатять. Ну не бовдури???
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+2
-3
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.08.2021 в 18:49
Дядьку, фізруки вже десятий рік Барсою Вашою керують
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+3
0
аалекс ( Крым)
08.08.2021 в 18:32
Плохо уходит Ребров, не к добру это, да и неустойка будет, я думаю, мама не горюй.
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0
-2


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