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Аль-Айн опроверг, что Ребров может уйти в случае приглашения со сборной
Тренер столкнулся со сложностями
Фото: FootBoom / Автор: неизвестен
"Аль-Айн" отклонил запрос Украинской ассоциации футбола о переходе наставника Сергея Реброва к работе в сборной Украины.
Как сообщают арабские СМИ, "Аль-Айн" отрицает, что в контракте Реброва существуют условия отступных, позволяющие тренеру уйти в случае приглашения со сборной.
Клуб также сообщает, что украинский коуч не обращался к руководству с официальным запросом об уходе. У него по-прежнему есть действующий контракт и он будет готовить "Аль-Айн" к старту сезона в ОАЭ.
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