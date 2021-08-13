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Национальная сборная Украины

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Блохин и Михайличенко готовят список украинских-легионеров для сборной

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

Комитет УАФ уже работает над формированием списка

Блохин и Михайличенко готовят список украинских-легионеров для сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за отсутствия тренера главной команды Украины, комитет национальных сборных УАФ взял на себя часть его обязанностей. Комитет готовит список украинских легионеров, которых вызовут в сборную на ближайшие матчи. Об этом сообщает Telegram канал "Бомбардир".

УАФ должна подать его раньше за основную заявку футболистов, которые будут играть в отборе ЧМ-2022.

В ближайших матчах квалификации Украина встретится с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

На данный момент национальная команда занимает 2-е место в своей группе после трех матчей.

Напомним, ранее Исполком УАФ назначил новых руководителей Комитета. Ими стали Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

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В статье: Украина Олег Блохин Алексей Михайличенко
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (22)
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.08.2021 в 16:25
Ну отлично, пусть все эти Блохины и Михайличенко и остальным занимаются. Хоть не придется время тратить на просмотр игр сборной - результат заранее понятен. УАФ - позорище.
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+2
0
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donkrot (Донецк)
13.08.2021 в 16:14
Для этого надо было нанимать этих двух пердунов на безумную зп? Я в шоке....любой школьник, который смотрит футбол, сможет составить этот список. ..
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2021 в 16:13
цирк на дроті... Лише от Нацзбірну УКРАЇНИ шкода (не плутати не самих футболістів - то ще ті дуболоми на полі( і ФУТБОЛ УКРАЇНИ теж шкода - таке - чи це не агонія породжена МАСОВОЮ КОРУПЦІЄЮ динамівських фізруків-недотренрів псевдодинамівських сердець...Лобановський В. В. - перевернувся у домовині - бачачи такий БЕДЛАМ та відверте блюзнірство над вітчизняним футболом....
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+6
-1
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ДВ (Одесса)
13.08.2021 в 16:04
СРОЧНО !!! СБУ ДОЛЖНА ПЕРЕКРЫТЬ ПОСТАВКИ КОКСА В КИЕВ
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
13.08.2021 в 16:00
За всю историю украинского футбола только при этом гопнике Павелко сборная докатилась до такого состояния... Позор.
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+5
-1
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
13.08.2021 в 15:55
О, да. Они подготовят. У нас не так то уж много легионеров уровня сборной, что бы что то там усиленно обсуждать на уровне "Одна голова- хорошо, а две лучше". Все на виду. Недавно только Евро прошёл. По сути ничего не изменилось с легионерами. Подать заявку- такую техническую функцию можно было кому угодно из УАФ, кто в компетенции, по тихому сделать и не обсуждать это особо.
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+2
-1
Caballero (Fale town Fale state)
13.08.2021 в 15:44
Список легіонерів формують ці два дурики, а список нелегіонерів формує Павелко?
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+2
-2
Caballero (Fale town Fale state)
13.08.2021 в 15:43
А все стало набагато гірше, ніж думали ))) Всі зраділи, що ці два дурики відпали, а вони, юридично не відповідаючи за збірну, почали формувати склад. Можна уявити, кого можна буде призначити на посаду головного тренера збірної... Лише когось посмертно. В цих дуриків точно вже є кандидатури.
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+1
-1
nivroku (Odessa)
13.08.2021 в 15:37
Гхаатовят, ик, ссспписссак, чё ждешь, ннналивай! А хде ж ты, друг, наш третий друг, эххх, на двоих пррихходицца...
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+2
-1
magnum power (БОМЖ)
13.08.2021 в 15:36
какие ещё легионеры? они же без динамовских сердец((.
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+2
-2
alexfc (Киев)
13.08.2021 в 15:32
За сколько там, за 300 тысяц в месяц список. Я могу этот список за 5 тысяч намалювати
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+3
-1
Caballero (Fale town Fale state)
13.08.2021 в 15:31
деб...ли з маленької літери.
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+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
13.08.2021 в 15:25
Молодцы! Только что-то их маловато для такой задачи - всего двое, нужно было еще Евтушенка на помощь позвать
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+6
-1
kukarekin (Одесса)
13.08.2021 в 15:27
Мирон получал один 600 тыс грн только зарплаты, а эти дынамивськи серця каждый по 600
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+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
13.08.2021 в 15:30
Намекаешь на то, что они с Евтушенком не захотят делиться?)
+1
0
avatar
armik (Киев)
13.08.2021 в 15:29
Какой Евтушенко?Меня пусть подключают!
Ответить
+2
0
kukarekin (Одесса)
13.08.2021 в 15:32
Кормильцу нужно семью кормить место с такой с такой зарплатой а не в минтае за 70 тыс
+1
-1
avatar
SeventyFour (Phoenix)
13.08.2021 в 15:22
Ждем Ракицкого… Сŷyyyykáaaaaa
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+4
-1
MaximSK (Киев)
13.08.2021 в 15:17
В свое время они вместе руковлдили Динамо, Блохин был главным. Миха его помощником, и в итоге Динамо впервые заняла 3 место в чемпионате, хотя состав был очень хороший и бюджет один из наибольших в истории. Надеюсь не замутят эту фигню снова, на этот раз в сборной
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+1
-1
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armik (Киев)
13.08.2021 в 15:28
Ну им далеко было до Реброва, который по заданию срулей разлагал в это время команду.
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+5
-2
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Я так думаю... (КиЇв)
13.08.2021 в 15:16
Це треш! Для УАФ дна не існує! Після чергового вони пробивають все нове і нове! Жах!
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+4
0
Arni-86 (Одесса)
13.08.2021 в 15:14
Цирк продолжается
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+3
-1


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