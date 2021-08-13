Блохин и Михайличенко готовят список украинских-легионеров для сборной

Из-за отсутствия тренера главной команды Украины, комитет национальных сборных УАФ взял на себя часть его обязанностей. Комитет готовит список украинских легионеров, которых вызовут в сборную на ближайшие матчи. Об этом сообщает Telegram канал "Бомбардир".

УАФ должна подать его раньше за основную заявку футболистов, которые будут играть в отборе ЧМ-2022.

В ближайших матчах квалификации Украина встретится с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).

На данный момент национальная команда занимает 2-е место в своей группе после трех матчей.

Напомним, ранее Исполком УАФ назначил новых руководителей Комитета. Ими стали Олег Блохин и Алексей Михайличенко.