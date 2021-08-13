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Блохин и Михайличенко готовят список украинских-легионеров для сборной
Комитет УАФ уже работает над формированием списка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за отсутствия тренера главной команды Украины, комитет национальных сборных УАФ взял на себя часть его обязанностей. Комитет готовит список украинских легионеров, которых вызовут в сборную на ближайшие матчи. Об этом сообщает Telegram канал "Бомбардир".
УАФ должна подать его раньше за основную заявку футболистов, которые будут играть в отборе ЧМ-2022.
В ближайших матчах квалификации Украина встретится с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).
На данный момент национальная команда занимает 2-е место в своей группе после трех матчей.
Напомним, ранее Исполком УАФ назначил новых руководителей Комитета. Ими стали Олег Блохин и Алексей Михайличенко.
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