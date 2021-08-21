Яремчук - Шевченко: Горжусь, что играл под вашим руководством

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поблагодарил экс-тренеру сборной Украины Андрею Шевченко за сотрудничество в Национальной команде:

"Спасибо за все, тренер. Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством", - написал Яремчук.

Напомним, что Роман дебютировал за сборную Украины в сентябре 2018 года под руководством Шевченко. С тех пор он провел 29 матчей, в которых отметился 10 голами и пятью ассистами.