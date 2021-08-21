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Яремчук - Шевченко: Горжусь, что играл под вашим руководством
Роман работал под бдительным оком своего кумира
uefa.com
Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поблагодарил экс-тренеру сборной Украины Андрею Шевченко за сотрудничество в Национальной команде:
"Спасибо за все, тренер. Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством", - написал Яремчук.
Напомним, что Роман дебютировал за сборную Украины в сентябре 2018 года под руководством Шевченко. С тех пор он провел 29 матчей, в которых отметился 10 голами и пятью ассистами.
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