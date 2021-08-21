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Яремчук - Шевченко: Горжусь, что играл под вашим руководством

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Роман работал под бдительным оком своего кумира

Яремчук - Шевченко: Горжусь, что играл под вашим руководством

uefa.com

Новина українською

Нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поблагодарил экс-тренеру сборной Украины Андрею Шевченко за сотрудничество в Национальной команде:

"Спасибо за все, тренер. Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством", - написал Яремчук.

Напомним, что Роман дебютировал за сборную Украины в сентябре 2018 года под руководством Шевченко. С тех пор он провел 29 матчей, в которых отметился 10 голами и пятью ассистами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Роман Яремчук
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Комментарии (4)
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dabo33
21.08.2021 в 12:56
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.08.2021 в 12:51
Яремчук хоть знает что он это говорил?...
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dalexx (Украина)
21.08.2021 в 12:28
Надоел этот челендж, он явно организованный
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Goleon (Одесса)
21.08.2021 в 11:42
Кто следующий? Огласите весь список пожалуйста)
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