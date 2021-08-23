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Главный тренер сборной Украины добирался домой на метро после игры Динамо - Десна - ФОТО

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

64-летнего специалиста увидели в киевском метрополитене

Главный тренер сборной Украины добирался домой на метро после игры Динамо - Десна - ФОТО

УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков был замечен в киевском метрополитене.

64-летний специалист вчера, 22 августа посетил матч 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна" (4:0), после чего добирался домой общественным транспортом.

Нового наставника сборной в столичном метрополитене встретила спортивная журналистка Ирина Козюпа.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Комментарии (12)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.08.2021 в 15:37
За рекламу дадут братки денег и поедешь на.. . .. .
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0
-2
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ascent (Луксор)
23.08.2021 в 15:37
А который и них Петраков?
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0
-3
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.08.2021 в 15:24
)) И как же она его узнала в маске?)) УАФ учится создавать общественное мнение?Вне зависимости от того акция это или нет, желаю Петракову всего наилучшего, он в отличие от многих уже доказал что он ТРЕНЕР, и очень не хотелось бы чтобы его карьера закончилась фиаско, а вероятность этого есть и немаленькая, пусть я ошибусь.
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+2
0
мы за динамо (киев)
23.08.2021 в 15:22
пс підозріло ставлюсь до випадкових зустрічей з журна.... ми в метро. (ліста або(чи) шлюха) до з"ясування.
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+3
-1
мы за динамо (киев)
23.08.2021 в 15:18
поки що може це собі дозволити
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+3
0
Соколов (Никополь)
23.08.2021 в 15:13
Посмотрим как дальше будет. зеленский в сериале тоже на велосипедике ездил....а что вышло потом в итоге. В любом случае я изначально хотел чтобы из вариантов Ребров Маркевич Петраков был Петраков
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+2
0
сиси кейтч (Херсон)
23.08.2021 в 15:03
на метро потому что все перекрыли
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+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 15:12
Шевченко вчера был на матче. Он тоже на метро возвращался? Это риторический вопрос.
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0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 15:15
Да и время было около полуночи. Ничего уже не было перекрыто.
0
0
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simargl (Чернигов)
23.08.2021 в 14:59
На метро так на метро...с народом. Один минус, очень уж подобострастно он руку Шеве жал в перерыве в Динамовской ВИП ложе. Не производит он впечатление самостоятельного и не заангажированного тренера, к сожалению. Посмотрим, что наиграют.
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0
-3
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Я так думаю... (КиЇв)
23.08.2021 в 15:10
Да оно то, конечно, правильно сказано «с народом». В других странах министры на работу тоже общественным транспортом или на велосипеде добираются. Только я не могу представить как Шевченко, будучи тренером сборной, после матча домой на метро добирался. Ведь Петраков посещал матч не как частное лицо.
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+2
0
Пришта Литин (Київ)
23.08.2021 в 14:47
Человек! Без понтов.
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+4
0


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