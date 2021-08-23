Национальная сборная Украины
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Главный тренер сборной Украины добирался домой на метро после игры Динамо - Десна - ФОТО
64-летнего специалиста увидели в киевском метрополитене
УАФ
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков был замечен в киевском метрополитене.
64-летний специалист вчера, 22 августа посетил матч 5-го тура УПЛ "Динамо" - "Десна" (4:0), после чего добирался домой общественным транспортом.
Нового наставника сборной в столичном метрополитене встретила спортивная журналистка Ирина Козюпа.
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Комментарии (12)
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мы за динамо (киев)
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мы за динамо (киев)
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Соколов (Никополь)
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сиси кейтч (Херсон)
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Я так думаю... (КиЇв)
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simargl (Чернигов)
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Пришта Литин (Київ)
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