Главный тренер сборной Украины добирался домой на метро после игры Динамо - Десна - ФОТО

)) И как же она его узнала в маске?)) УАФ учится создавать общественное мнение?Вне зависимости от того акция это или нет, желаю Петракову всего наилучшего, он в отличие от многих уже доказал что он ТРЕНЕР, и очень не хотелось бы чтобы его карьера закончилась фиаско, а вероятность этого есть и немаленькая, пусть я ошибусь.