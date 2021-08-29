  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может

Национальная сборная Украины
Обновлено
(6 голосов)

Без плача о “спорте вне политики"

Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может

УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков ответил на вопрос о приглашении футболистов, которые выступают в российском чемпионате

"Хороший вопрос... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России - вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?

Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос с чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете - пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я - коренной киевлянин, думал, просто пройдусь городом. Взял - и просто пешком пошел городом. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону "Динамо" ведет дорога, в музей. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской - фотографии.

Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и парни молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот... Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно", - сказал Петраков.

Напомним, что в российской премьер лиге сейчас выступают сразу четверо футболистов с украинским паспортом: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Дмитрий Иванисеня и Денис Кулаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Петраков война с Россией УАФ
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.08.2021 в 14:15
Respect
Ответить
+3
0
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 13:54
Опять 25...да понятно указ свыше не вызывать
Ответить
+2
-8
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 13:52
Правильно все сказано. росія- ворог , і крапка.
Ответить
+5
-1
Сеш (Дніпро)
29.08.2021 в 13:51
К словам тренера добавить нечего
Ответить
+6
0
avatar
2.dc (Николаев)
29.08.2021 в 13:50
Странно, почему такие вопросы вообще возникают …
Ответить
+4
0
VermontVn (Mariupol)
29.08.2021 в 13:49
Абсолютно все, кто хоть как-то симпатизирует росии или "внепАлитики", является врагом Украины. Без исключения. Рад, что в Мариуполе, это в основном маргинальё и старые совки. А молодежь у нас крутая)
Ответить
+5
-2
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
29.08.2021 в 14:00
Является ли потребление российского газа (и его транспортировка) + дипломатическое взаимодействие актом симпатии к России? Следуя этой логике, по этой же причине, правильным ли будет считать ВСЕХ властьимущих, как и обоих презов, которые были после 14-го врагами Украины?
Ответить
0
-3
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 14:13
Знову виповзаєш на захист руського міра зі своїм "житєйським" 21 -річним досвідом?
+2
0
Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 13:43
Прозрів? Та 7 рік війне йде.
Ответить
+1
-5
avatar
trafalgar (Запорожье)
29.08.2021 в 13:46
дурак? может журналист ему только вопрос о политике задал
Ответить
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
29.08.2021 в 13:35
Он прав 1000 раз
Ответить
+7
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...