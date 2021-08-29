Петраков: Сколько наших погибло... Сейчас ни футболистов из России, ни примирения быть не может

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков ответил на вопрос о приглашении футболистов, которые выступают в российском чемпионате

"Хороший вопрос... Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России - вы же меня порвете, да (улыбается)? Нет?

Понимаете, на данный момент я не рассматриваю вопрос с чемпионата России. А знаете, почему? В феврале я сидел дома, вы сами понимаете - пандемия, столько не работал. Говорю жене, мол, пойду пройдусь. Я - коренной киевлянин, думал, просто пройдусь городом. Взял - и просто пешком пошел городом. Подошел к Михайловской церкви. И оттуда вниз к стадиону "Динамо" ведет дорога, в музей. Зашел в Андреевскую церковь отреставрированную, посмотрел, в Софиевский собор... А в стороне от Михайловской - фотографии.

Я увидел, сколько наших погибло военных. И девушки, и парни молодые. Столько фамилий, столько фотографий... Я понял, что сейчас ни футболистов из России, ни примирения априори быть не может. Там осталось столько и детей, и сирот... Поэтому - нет, сейчас нет, никак. Может, со временем... Но на данном этапе - нет. Говорю прямо и откровенно", - сказал Петраков.