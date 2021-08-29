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Ещё одна потеря? Яремчук может пропустить матч с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У игрока осложнения после вакцинации

Ещё одна потеря? Яремчук может пропустить матч с Казахстаном

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

Новина українською

У форварда "Бенфики" и сборной Украины Романа Яремчука появились осложнения после вакцинации. У игрока поднялась температура.

По этой причине нападающий не попал в заявку "Бенфики" на матч чемпионата Португалии с "Тонделой", который начался в 20:00.

Участие 25-летнего форварда в тренировочном процессе пока что исключено, а вопрос пристутствия Яремчука в сборной Украины будет зависеть от его дальнейшего самочувствия.

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В статье: Национальная сборная Украины Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (25)
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Andriy Mironyuk
29.08.2021 в 21:47
так неприємно. але рішення є. Наприклад випустити в центрі Ярмоленка в парі з Буяльським, Циганкова з Зубковим на фланг.
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0
0
Tenma7 (Чернигов)
29.08.2021 в 21:16
Та там пару дней максимкм тнмпература, потом как огурчик бкдет
Ответить
+1
-1
wit666 (Одесса)
29.08.2021 в 21:09
Даеш Кормильца-Селизёнкина с Миная!
Ответить
0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 21:29
В дупу цю падаль
Ответить
0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 21:31
Его надо сначала от ватности вакцинировать
Ответить
0
-1
megrivan (Курячі Лози)
29.08.2021 в 20:48
Надо вызывать центрфорварда Гармаша.
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
29.08.2021 в 20:39
Ху..во, от слова "совсем"...
Ответить
+3
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 20:32
Зачем вообще было вакцинироваться, что пропоганды наслушался ?
Ответить
+2
-16
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.08.2021 в 20:38
Так не вашим же мокша "Ноичком-V"....
Ответить
+11
-3
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 20:51
Ты баран или так прикидываешься ? Вообще нафига ? Я не собираюсь на себе опыты проводить и вводить себя непоймт что
+3
-8
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 20:57
Так ти і так вже є жертвою дослідів..
+6
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.08.2021 в 20:39
так не вашим же мокша "Новичком-V"....
Ответить
+7
-3
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 20:42
Але ти ж і дурне, рассєянін...
Ответить
+6
-2
тутти-10 (Сумська область)
29.08.2021 в 20:52
Думаєш все таки вже вживили в Ромку чіп? Все. Тепер будуть зі спутника ним керувати. Хоч би повторно не піддався робити, бо і дейла можуть вживити, чи і гайку заодно
Ответить
+9
0
Algrab (Костопiль)
29.08.2021 в 20:56
+3
0
xapyga (Запорожье)
29.08.2021 в 20:57
пропаганды ты наслушался. А мир адекватный уже вакцинировался. Все с Яремчуком будет норм до игр сборной, но клуб может не просто не отпустить, найти повод
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+5
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 21:00
Чем адекватен этот мир ? Сколько уже осложнений, смертей было после вакцин ? Я вакцинируюсь каждый вечер 100 гр водки...это лучше чем непонятно что в себя колоть
+1
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 21:30
Соколов Такие уж у вас, русских, традиции. Так могут не только лишь все... Хотя насчет вакцины согласен - вгонять в организм неотработанную хрень, когда лезут новые штаммы - нуегонах
0
0
xapyga (Запорожье)
29.08.2021 в 20:59
Пропаганды ты наслушался, а весь адекватный мир вакцинировался. А с Яремчуком все норм будет до игр сборной, но клуб может найти повод чтоб не отпустить
Ответить
+2
-2
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 21:02
Ты тоже вакцинировался ?
+1
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 21:08
Найсмішніше, що тебе з дитинства вакцинували від усього і не питали. Але чомусь тільки тепер ти вирішив "що досліди не будуть на тобі проводити". На тобі вже всі досліди, які хотіли давно провели, так що не парся)
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+2
-1
Соколов (Никополь)
29.08.2021 в 21:16
Ну ты и идиот от слова совсем
0
-3
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
29.08.2021 в 21:30
Та ні, ідіот якраз ти. Хоча може і добре, що такі не вакцинуються. Пий далі свою водку алкаш нещасний
+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
29.08.2021 в 21:40
Детство было скорее всего в 70-80-х. Те прививки были уже полностью опробованы годами. Эпидемии оспы и дифтерии - побеждены. Риски были минимальные. Сейчас - по другому.
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.08.2021 в 20:30
Буде грати. Це на одну дві доби.
Ответить
+8
0


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