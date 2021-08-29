Ещё одна потеря? Яремчук может пропустить матч с Казахстаном

У форварда "Бенфики" и сборной Украины Романа Яремчука появились осложнения после вакцинации. У игрока поднялась температура.

По этой причине нападающий не попал в заявку "Бенфики" на матч чемпионата Португалии с "Тонделой", который начался в 20:00.

Участие 25-летнего форварда в тренировочном процессе пока что исключено, а вопрос пристутствия Яремчука в сборной Украины будет зависеть от его дальнейшего самочувствия.