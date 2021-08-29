Национальная сборная Украины
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Ещё одна потеря? Яремчук может пропустить матч с Казахстаном
У игрока осложнения после вакцинации
Фото: footboom.com / Автор: неизвестен
У форварда "Бенфики" и сборной Украины Романа Яремчука появились осложнения после вакцинации. У игрока поднялась температура.
По этой причине нападающий не попал в заявку "Бенфики" на матч чемпионата Португалии с "Тонделой", который начался в 20:00.
Участие 25-летнего форварда в тренировочном процессе пока что исключено, а вопрос пристутствия Яремчука в сборной Украины будет зависеть от его дальнейшего самочувствия.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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Комментарии (25)
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Andriy Mironyuk
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