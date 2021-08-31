Забарный: К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о предстоящем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

"К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Вернуть должок за первый матч. Как обычно, провели день восстановления после игры.

Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы", - сказал Забарный в комментарии УАФ.