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Забарный: К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией
Матч между командами состоится 1 сентября в Нур-Султане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о предстоящем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.
"К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Вернуть должок за первый матч. Как обычно, провели день восстановления после игры.
Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы", - сказал Забарный в комментарии УАФ.
Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".
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