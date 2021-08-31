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Национальная сборная Украины

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Забарный: К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч между командами состоится 1 сентября в Нур-Султане

Забарный: К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о предстоящем матче с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

"К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Вернуть должок за первый матч. Как обычно, провели день восстановления после игры.

Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы", - сказал Забарный в комментарии УАФ.

Напомним, поединок Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".

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В статье: Украина Казахстан Илья Забарный
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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fanat_football (Херсон)
31.08.2021 в 09:28
И, что, будет как всегда: перед игрой герои, а в игре пшык? Хлопці, краще мовчить і грайте.
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Соколов (Никополь)
31.08.2021 в 08:17
Биться и бороться....
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