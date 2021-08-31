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Харатин улетел подписывать контракт с Легией, Яремчук готов к матчу с Казахстаном
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uaf.ua
Полузащитник
Все дело в том, что хавбек "Ференцвароша" в ближайшее время станет игроком польской "Легии" – он отпросился у тренерского штаба и вылетел в Польшу для подписания контракта.
По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, хавбек вернётся в расположение национальной команды 2 сентября.
А вот форвард "Бенфики" Роман Яремчук, по словам Петракова, тренируется в общей группе и готов к матчу. У нападающего после вакцинации от коронавируса была небольшая температура, но сейчас он уже вернулся в форму.
Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.
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