Харатин улетел подписывать контракт с Легией, Яремчук готов к матчу с Казахстаном

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин не сыграет в ближайшем отборочном матче команды против Казахстана.

Все дело в том, что хавбек "Ференцвароша" в ближайшее время станет игроком польской "Легии" – он отпросился у тренерского штаба и вылетел в Польшу для подписания контракта.

По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, хавбек вернётся в расположение национальной команды 2 сентября.

А вот форвард "Бенфики" Роман Яремчук, по словам Петракова, тренируется в общей группе и готов к матчу. У нападающего после вакцинации от коронавируса была небольшая температура, но сейчас он уже вернулся в форму.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.