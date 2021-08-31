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Харатин улетел подписывать контракт с Легией, Яремчук готов к матчу с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Последние кадровые новости из стана национальной команды

Харатин улетел подписывать контракт с Легией, Яремчук готов к матчу с Казахстаном

uaf.ua

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Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин не сыграет в ближайшем отборочном матче команды против Казахстана.

Все дело в том, что хавбек "Ференцвароша" в ближайшее время станет игроком польской "Легии" – он отпросился у тренерского штаба и вылетел в Польшу для подписания контракта.

По словам главного тренера сборной Украины Александра Петракова, хавбек вернётся в расположение национальной команды 2 сентября.

А вот форвард "Бенфики" Роман Яремчук, по словам Петракова, тренируется в общей группе и готов к матчу. У нападающего после вакцинации от коронавируса была небольшая температура, но сейчас он уже вернулся в форму.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.

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В статье: Украина Роман Яремчук Александр Петраков Игорь Харатин
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Источник:
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