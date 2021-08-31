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Сборная Украины потренировалась на искусственном газоне Астана-Арены - ФОТО
До матча - меньше суток
Фото Павла Кубанова - УАФ
Во вторник, 31 августа, команда провела еще одно теоретическое занятие, а вечером провела тренировку на "Астана-Арене".
Предматчевая тренировка в большей степени было посвящено тактике, которую изберет тренерский штаб на завтрашнюю игру. По итогам занятия Александр Петраков определится со стартовым составом на матч с Казахстаном.
Отметим, что завтра точно не сыграет Игорь Харатин, который улетел подписывать контракт с "Легией", а вот Роман Яремчук тренировался в общей группе.
Также напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.
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