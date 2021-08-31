Защитник Казахстана: Настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть у Украины

Защитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Сергей Малый высказался перед матчем с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022 .

"Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.

В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда", - сказал футболист.