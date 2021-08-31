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Защитник Казахстана: Настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть у Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Матч для украинской команды точно не будет легким

Защитник Казахстана: Настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть у Украины

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Сергей Малый высказался перед матчем с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

"Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.

В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда", - сказал футболист.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
31.08.2021 в 23:54
Настраивайтесь сколько влезет... Как бы там Шева не намудрил с тактикой, но в первом матче вам не влетело штук 5 только из за нашей реализации. А вы тут уже в облаках летаете смешные
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