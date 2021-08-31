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Защитник Казахстана: Настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть у Украины
Матч для украинской команды точно не будет легким
Александр Приходько - UA-Футбол
Защитник "Тобола" и национальной сборной Казахстана Сергей Малый высказался перед матчем с Украиной в рамках отбора на
"Мы понимаем, что играем дома, болельщики будут ждать от нас положительного результата, поэтому, конечно, настраиваемся на борьбу. Хотим выиграть.
В Европе все команды хорошие, играют в быстрый футбол, техничные игроки. Поэтому все хорошие команды, Украина тоже хорошая команда", - сказал футболист.
Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в среду, 1 сентября, и начнется в 17:00.
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