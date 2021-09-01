Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО

Сегодня, в среду, 1 сентября в рамках поединка квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Казахи сыграют в желтом.

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Напомним, поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Фото: УАФ