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Национальная сборная Украины

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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Команды определились с формой на матч отбора ЧМ-2022

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Сегодня, в среду, 1 сентября в рамках поединка квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.

На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Казахи сыграют в желтом.

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Напомним, поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО - изображение 1

Фото: УАФ

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
01.09.2021 в 10:38
Мені синя,хоча маа б бути голуба,пообається більше.
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