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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Казахстана - ФОТО
Команды определились с формой на матч отбора ЧМ-2022
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Сегодня, в среду, 1 сентября в рамках поединка квалификации к чемпионату мира-2022 состоится встреча между сборными Украины и Казахстана.
На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Казахи сыграют в желтом.
Напомним, поединок пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Фото: УАФ
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