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Четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить матч с Францией

Национальная сборная Украины
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Если каждый получит по одному предупреждению

Четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить матч с Францией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Четыре футболиста сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации в матчах отбора Чемпионата мира - 2022, сообщает пресс-служба УАФ.

По одному предупреждению имеют Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко.

В случае получения ими желтой карточки в матче против Казахстана, они пропустят игру с Францией.

Отметим, матч Украина - Франция пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября. Начало - в 21:45.

А уже сегодня, 1 сентября подопечные Александра Петракова сыграют с Казахстаном в Нур-Султане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Эдуард Соболь Александр Зинченко Николай Матвиенко Виталий Миколенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
01.09.2021 в 13:25
Не самые серьёзные возможные потери...
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0
Хм (Хм)
01.09.2021 в 13:05
Треба щоб Миколенко жовту отримав, бо його і так в шию гнати треба за те, що він накосячив
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-1


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