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Четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить матч с Францией
Если каждый получит по одному предупреждению
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Четыре футболиста сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации в матчах отбора Чемпионата мира - 2022, сообщает пресс-служба УАФ.
По одному предупреждению имеют Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко.
В случае получения ими желтой карточки в матче против Казахстана, они пропустят игру с Францией.
Отметим, матч Украина - Франция пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября. Начало - в 21:45.
А уже сегодня, 1 сентября подопечные Александра Петракова сыграют с Казахстаном в Нур-Султане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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