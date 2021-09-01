Четыре игрока сборной Украины рискуют пропустить матч с Францией

Четыре футболиста сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации в матчах отбора Чемпионата мира - 2022, сообщает пресс-служба УАФ.

По одному предупреждению имеют Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Эдуард Соболь и Виталий Миколенко.

В случае получения ими желтой карточки в матче против Казахстана, они пропустят игру с Францией.

Отметим, матч Украина - Франция пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 4 сентября. Начало - в 21:45.

А уже сегодня, 1 сентября подопечные Александра Петракова сыграют с Казахстаном в Нур-Султане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.