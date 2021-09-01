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Буяльский и Соболь выйдут в основе на матч с Казахстаном
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.
Стартовый состав: 12. Андрей Пятов, 2. Эдуард Соболь, 16 Виталий Миколенко, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 5.Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9.Роман Яремчук.
Запасные (по номерам): 1. Денис Бойко, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков , 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 23. Дмитрий Ризнык.
Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
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