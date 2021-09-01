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Национальная сборная Украины

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Буяльский и Соболь выйдут в основе на матч с Казахстаном

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени

Буяльский и Соболь выйдут в основе на матч с Казахстаном

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.

Стартовый состав: 12. Андрей Пятов, 2. Эдуард Соболь, 16 Виталий Миколенко, 13. Илья Забарный, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 17. Александр Зинченко, 18. Виталий Буяльский, 5.Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко (к), 9.Роман Яремчук.

Запасные (по номерам): 1. Денис Бойко, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 6. Тарас Качараба, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков , 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, сборная Украины сыграет с Казахстаном сегодня, 1 сентября. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Казахстан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 16:48
Буя в первые 20 минут жырную плюху положит
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0
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Bush_Dima (Чернігів)
01.09.2021 в 16:24
О, Соболь в півзахисті - чудово!
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0
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Smooth da Hustler (Львів)
01.09.2021 в 16:12
2 левоногих вингера, посмотрим..
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0
0
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 16:05
Собольов в півзахисті? оО
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+1
0
Arni-86 (Одесса)
01.09.2021 в 15:50
Наверное оптимальный состав. Малиновский скорее всего не готов на весь матч, выйдет во втором
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+4
0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
01.09.2021 в 15:46
Ще би схему намалювали
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0
-1


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