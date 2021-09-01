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Пятов: Петраков неоднократно говорил, что выдумывать велосипед нет смысла
У команды мало времени и мало выбора
фото - УАФ
Голкипер
"Каждому тренеру тяжело – и когда приходит в клуб новый тренер, а тем более в сборную. Здесь минимум времени. Он старается максимально все объяснить. Выдумывать велосипед нет смысла – нужен результат, это Васильевич (Александр Петраков) нам неоднократно говорит.
Мы играем на результат. У нас другого выбора нет, времени нет. Все получилось в сжатые сроки. Коллектив есть, характер есть", – сказал Пятов.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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