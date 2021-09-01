Пятов: Петраков неоднократно говорил, что выдумывать велосипед нет смысла

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о новом главном тренере команды Александре Петракове, а также о сегодняшнем матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.

"Каждому тренеру тяжело – и когда приходит в клуб новый тренер, а тем более в сборную. Здесь минимум времени. Он старается максимально все объяснить. Выдумывать велосипед нет смысла – нужен результат, это Васильевич (Александр Петраков) нам неоднократно говорит.

Мы играем на результат. У нас другого выбора нет, времени нет. Все получилось в сжатые сроки. Коллектив есть, характер есть", – сказал Пятов.