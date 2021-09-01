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Пятов: Петраков неоднократно говорил, что выдумывать велосипед нет смысла

Национальная сборная Украины
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У команды мало времени и мало выбора

Пятов: Петраков неоднократно говорил, что выдумывать велосипед нет смысла

фото - УАФ

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов высказался о новом главном тренере команды Александре Петракове, а также о сегодняшнем матче отбора ЧМ-2022 с Казахстаном.

"Каждому тренеру тяжело – и когда приходит в клуб новый тренер, а тем более в сборную. Здесь минимум времени. Он старается максимально все объяснить. Выдумывать велосипед нет смысла – нужен результат, это Васильевич (Александр Петраков) нам неоднократно говорит.

Мы играем на результат. У нас другого выбора нет, времени нет. Все получилось в сжатые сроки. Коллектив есть, характер есть", – сказал Пятов.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Александр Петраков Александр Пятов
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Источник:
ТК Футбол

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