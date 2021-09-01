Национальная сборная Украины
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Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО
Начали за здравие
Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.
1:0, Украина повела в счете.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.09.2021 в 17:21
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