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Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Начали за здравие

Яремчук забил на 92-й секунде матча с Казахстаном - ВИДЕО

Новина українською

Сборная Украины ударно начала отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

Украинцы забили уже на 2-й минуте – Яремчук на 92-й секунде матча слету обводящим ударом положил красавца из-за пределов штрафной площади.

1:0, Украина повела в счете.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Казахстан Роман Яремчук
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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
01.09.2021 в 17:21
Афигеть крутой гол Ромчик технарь
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