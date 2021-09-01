Национальная сборная Украины
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1:1. Казахстан сравнивает счёт – Видео
4 ничья к ряду?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Украина всё же пропускает гол в матче европейской квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном. Валиулин Руслан делает счёт 1:1. Четвертый матч к ряду может закончиться подобным образом.
Валиулин Руслан с передачи Асхата Тагибергена делает счёт 1:1, прошив ближний угол Пятова.
Напомним, следующий матч сборная сыграет против "Франции" на НСК "Олимпийском" 4 сентября. Встреча пройдет со зрителями и начнется в 21:45.
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 18:44
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