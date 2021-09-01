  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. 1:1. Казахстан сравнивает счёт – Видео
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1:1. Казахстан сравнивает счёт – Видео

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

4 ничья к ряду?

1:1. Казахстан сравнивает счёт – Видео

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Украина всё же пропускает гол в матче европейской квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном. Валиулин Руслан делает счёт 1:1. Четвертый матч к ряду может закончиться подобным образом.

Валиулин Руслан с передачи Асхата Тагибергена делает счёт 1:1, прошив ближний угол Пятова.

Напомним, следующий матч сборная сыграет против "Франции" на НСК "Олимпийском" 4 сентября. Встреча пройдет со зрителями и начнется в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Александр Петраков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 18:44
Всё, заказывайте билеты туристами.....смехи
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...