1:1. Казахстан сравнивает счёт – Видео

Украина всё же пропускает гол в матче европейской квалификации ЧМ-2022 с Казахстаном. Валиулин Руслан делает счёт 1:1. Четвертый матч к ряду может закончиться подобным образом.

Валиулин Руслан с передачи Асхата Тагибергена делает счёт 1:1, прошив ближний угол Пятова.

Напомним, следующий матч сборная сыграет против "Франции" на НСК "Олимпийском" 4 сентября. Встреча пройдет со зрителями и начнется в 21:45.