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Тренер Казахстана: Нас смутил гол на 2-й минуте, долго приходили в себя
Казахи снова отобрали очки у Украины
kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подвел итог
"Начало было для нас неудачным, хотя я и говорил игрокам перед матчем о том, что замена главного тренера сборной Украины будет для нас очень большой проблемой. Успеет ли он поставить игру своей команде или нет, мы понять не сможем. Поэтому на первый план будет выходить индивидуальное мастерство наших соперников. Так и произошло.
В связи с этим гол на 2-й минуте нас смутил. Переживал и Стас Покатилов, и мы вынуждены были очень долго приходить в себя. Но где-то минуте на 30-й и лидеры соперника просели, и мы начали выполнять игровой план. То есть при быстрой контратаке принять правильное решение, оценить ситуацию и продвинуться вперед. Нет - мяч под контроль и готовить плановый наступление. Уже в перерыве мы эти моменты подкорректировали, и во втором тайме я не скажу, что абсолютно все перевернули, но начали играть, как планировали", - сказал Байсуфинов.
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