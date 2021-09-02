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Национальная сборная Украины

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Сабо: Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного, но результат на совести всей команды

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Йожеф Йожефович высказался о матче Казахстан - Украина

Сабо: Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного, но результат на совести всей команды

Новина українською

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказался о матче отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина (2:2).

"В первом тайме было кучу моментов, надо было закрывать игру. Либо не хватило мастерства, либо невезение.

Концовка матча, конечно, получилась инфарктной. Не доиграли полминуты. Надо посмотреть ещё раз повтор, проанализировать, почему ошиблись, почему не сработала подстраховка. Можно обвинять Караваева, Пятова, Забарного. Но результат на совести всей команды. Так получилось.

К слову, накануне матча я не ожидал, что игра в Нур-Султане будет лёгкой и мы заберём там три очка. Все таки мы помним матч в Киеве, плюс ситуация в нашей сборной после смены главного тренера. Что можно с него требовать, если команда собралась за два дня до матча. Считаю, что это ненормально.

Конечно, шансы ещё есть, надо играть и настраиваться на Францию. Будет тяжело", - сказал Сабо.

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В статье: Украина Казахстан Йожеф Сабо
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Комментарии (5)
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mizu (Южноукраїнськ)
02.09.2021 в 18:21
Винні 11 піжонів + заміна.
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0
0
dabo48
02.09.2021 в 18:19
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Соколов (Никополь)
02.09.2021 в 18:05
Нет мастерства, не побед
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+1
0
fanat_football (Херсон)
02.09.2021 в 18:01
В обоих голах виноват только Караваев, и только.
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0
-3
royalstas (Вінниця)
02.09.2021 в 17:42
Таки да можна з таким же успіхом звинувачувати Соболя і Матвієнко що не реалізували виходи 1 на 1 чи штангу в яку попали декілька разів)
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+2
0


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