Все дело в конкуренции. Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, по какому принципу он формировал состав команды.

"Где главная команда может подпитываться? Правильно, это юношеские и молодежные сборные. Андреа Мальдера провел огромную работу по селекции. Мы следили за всеми этими игроками. Скажите, сколько в итоге молодых игроков было заиграно за основную команду и сколько играло в основе на Евро-2020? За пять лет это было огромного количество.

Мы всегда смотрим уровень футболиста и уровень его конкуренции. Если мы видели, что футболист готов играть на уровне сборных, то мы его вызывали и пробовали. Поймите, я не могу вызывать футболиста только потому, что игрок очень этого хочет. Сперва надо выигрывать конкуренцию, показать себя на уровне УПЛ, попасть в сильный клуб, закрепиться там и показать себя на уровне еврокубков. Для таких людей всегда будет открыта дорога. Но если человек не выдерживает конкуренцию на уровне чемпионата Украины, то куда я его буду вызывать?

Невозможно приглашать людей в сборную после нескольких сильных игр. У нас был костяк команды и структура. Тем более, мы давали результат. Вы должны понять: нынешний уровень сборной Украины – восьмерка лучших команд Европы. Мы туда попали не просто так. Мы выиграли группу и обыграли чемпионов Европы. На протяжении двух-трех лет сборная показывала отличный футбол.

Я понимаю, что вы хотите, чтобы в сборной было задействовано больше футболистов, но таковы тенденции, такова мировая практика. Играют лучшие. Если бы я видел в чемпионате Украины подходящего футболиста не из "Динамо" и "Шахтера", то он был бы в национальной сборной", - сказал Шевченко.