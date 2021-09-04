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Морозов: Франция приедет раненая, нужно этим пользоваться
Внешне все не так уж и тяжело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов высказался перед матчем отбора
"Я думаю, что многое будет зависеть от того, какую тактику выберет сборная Украины и тренерский штаб. Франция приедет, будем так говорить, раненная после Боснии и Герцеговины (1:1). Она захочет доказать и обыграть нашу сборную. Нужно этим пользоваться.
Тренерский штаб должен выбрать соответствующие моменты. Например, контратакующие действия или прессинг. Зависит от функционального, тактического и психологического состояния сборной", — подытожил Морозов.
Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.
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