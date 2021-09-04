Морозов: Франция приедет раненая, нужно этим пользоваться

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов высказался перед матчем отбора ЧМ-2022 Украина - Франция.

"Я думаю, что многое будет зависеть от того, какую тактику выберет сборная Украины и тренерский штаб. Франция приедет, будем так говорить, раненная после Боснии и Герцеговины (1:1). Она захочет доказать и обыграть нашу сборную. Нужно этим пользоваться.

Тренерский штаб должен выбрать соответствующие моменты. Например, контратакующие действия или прессинг. Зависит от функционального, тактического и психологического состояния сборной", — подытожил Морозов.