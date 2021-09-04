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Национальная сборная Украины

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Морозов: Франция приедет раненая, нужно этим пользоваться

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Внешне все не так уж и тяжело

Морозов: Франция приедет раненая, нужно этим пользоваться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник, а сейчас эксперт каналов "Футбол 1/2/3" Сергей Морозов высказался перед матчем отбора ЧМ-2022 Украина - Франция.

"Я думаю, что многое будет зависеть от того, какую тактику выберет сборная Украины и тренерский штаб. Франция приедет, будем так говорить, раненная после Боснии и Герцеговины (1:1). Она захочет доказать и обыграть нашу сборную. Нужно этим пользоваться.

Тренерский штаб должен выбрать соответствующие моменты. Например, контратакующие действия или прессинг. Зависит от функционального, тактического и психологического состояния сборной", — подытожил Морозов.

Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция Сергей Морозов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
04.09.2021 в 00:41
Ну да - раз плюнуть... Францию не сильно то и запрессингуешь
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