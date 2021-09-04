Национальная сборная Украины
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Шапаренко расплакался после дебютного гола за сборную Украины
Николай поразил ворота Франции
В матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины играет против Франции.
Счет в поединке под занавес первого тайма открыл полузащитник нашей команды Николай Шапаренко -
После забитого мяча 22-летний игрок расплакался - этот забитый мяч стал дебютным для Шапаренко в футболке главной команды Украины.
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.09.2021 в 22:51
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