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Шапаренко расплакался после дебютного гола за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Николай поразил ворота Франции

Шапаренко расплакался после дебютного гола за сборную Украины

Новина українською

В матче 5-го тура отбора на ЧМ-2022 сборная Украины играет против Франции.

Счет в поединке под занавес первого тайма открыл полузащитник нашей команды Николай Шапаренко - хавбек поразил "девятку" ворот Уго Льориса.

После забитого мяча 22-летний игрок расплакался - этот забитый мяч стал дебютным для Шапаренко в футболке главной команды Украины.

Шапаренко расплакался после дебютного гола за сборную Украины - изображение 1
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В статье: Украина Франция Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.09.2021 в 22:51
Прорвало, надеюсь
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